Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron para el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia del juicio seguido contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros acusados en un expediente de presunta corrupción administrativa.

La decisión fue adoptada luego de que se planteara la necesidad de determinar la situación de salud del excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño y Roberto Santiago Moquete Ortiz imputados que no estuvieron presentes en la sala de audiencias.

Durante la sesión, la presidenta del tribunal, jueza Arlin Ventura, explicó que la documentación médica presentada en relación con uno de los imputados no especificaba un período de reposo, por lo que consideró prudente dar oportunidad a que los médicos tratantes establezcan su condición de salud.

La magistrada indicó que el tribunal necesita contar con información médica más precisa para determinar los pasos a seguir en el proceso.

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Por su parte, el Ministerio Público planteó que se esperara un diagnóstico definitivo sobre los imputados ausentes por razones de salud, a fin de que el tribunal pueda decidir cómo proceder, incluida la posibilidad de adoptar decisiones respecto a la continuidad del juicio y la eventual separación de expedientes.

La representación del órgano acusador está encabezada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos, Rosa Ysabel, Jhensy Víctor y Miguel Crucey.

Durante la audiencia, Ortiz también solicitó que en la próxima sesión se emita una decisión sobre la separación del proceso del excontralor Omar Caamaño.

En el transcurso de este proceso, el tribunal ya dispuso la separación del expediente de otro de los imputados, exsenador por la provincia de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez.

En este proceso se encuentran 46 implicados (34 personas físicas y 12 empresas), por desfalco al Estado dominicano superior a los 19,000 millones de pesos

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más