La decisión fue adoptada por las magistradas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez durante una audiencia del caso Calamar, en la que el Ministerio Público solicitó separar a ambos imputados del proceso debido a sus condiciones médicas y ausencias.

Al motivar su decisión sobre Calderón Martínez, el tribunal explicó que su estado de salud era delicado y que la certificación médica presentada por su defensa acreditaba que, por el momento, no estaba en condiciones de reincorporarse al proceso.

La defensa informó que el imputado había sido sometido a una intervención quirúrgica y presentó una licencia médica de 30 días para su recuperación.

En el caso de Caamaño Santana, excontralor general de la República, las juezas señalaron que su situación era distinta, debido a que contaba con una licencia médica de menor duración. Por esa razón, decidieron esperar a que concluya el período de reposo antes de resolver la solicitud de separación.

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El tribunal consideró que adoptar esa decisión en esta etapa podría complicar el desarrollo del proceso, por lo que estimó pertinente verificar la condición médica del imputado en una próxima audiencia.

La decisión se fundamentó en las disposiciones del artículo 65 del Código Procesal Penal, relativo a la acumulación y separación de juicios.

Defensas cuestionan la separación

Durante el debate, varias defensas plantearon objeciones a la solicitud del Ministerio Público y pidieron al tribunal tomar en cuenta las circunstancias procesales de cada imputado.

Una de las representaciones legales sostuvo que la condición de salud de Rafael Porfirio Calderón era conocida desde etapas anteriores del proceso. También cuestionó que el órgano acusador promoviera inicialmente la unificación de los expedientes y posteriormente solicitara su separación.

La defensa consideró que esa actuación podía afectar la coherencia de las posiciones del Ministerio Público y expresó reservas sobre la conveniencia de volver a dividir el proceso.

Otra representación legal respaldó la separación de Calderón debido a la duración de su licencia médica, pero planteó que, en el caso de Caamaño Santana, era preferible esperar los pocos días que restaban para que concluyera su reposo antes de adoptar una decisión definitiva.

Esa defensa argumentó que separar a Caamaño podía afectar el desarrollo del juicio, tomando en cuenta las funciones que desempeñó como contralor general de la República durante el período investigado. Sin embargo, aclaró que esa circunstancia no implicaba necesariamente su responsabilidad en las presuntas irregularidades.

Tribunal advierte que los incidentes no deben paralizar el juicio

Antes de conocer la solicitud de separación, las juezas escucharon planteamientos de las defensas relacionados con recursos de oposición, solicitudes pendientes y cuestionamientos sobre la notificación de decisiones judiciales.

La representación de Aldo Antonio Gerbasi Fernández manifestó preocupación por la falta de notificación de respuestas a solicitudes presentadas ante el tribunal y sostuvo que esa situación podía afectar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

Las magistradas respondieron que examinarían los recursos y darían respuesta a las solicitudes correspondientes, pero advirtieron que los incidentes procesales no podían convertirse en un motivo para detener el desarrollo del juicio de fondo.

El tribunal explicó que el Código Procesal Penal establece momentos procesales para presentar determinadas cuestiones y reiteró que su deber de responder a las partes no implicaba que cada incidente tuviera que paralizar el debate.

Durante la audiencia también se formularon planteamientos sobre el debido proceso, el plazo razonable y la falta de notificación de decisiones judiciales, asuntos sobre los cuales las defensas solicitaron respuestas.

Al concluir, las juezas acogieron la separación de Rafael Porfirio Calderón Martínez y reservaron su decisión sobre Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana hasta que finalice su licencia médica.

La próxima audiencia fue fijada para el 21 de octubre, a las 9:00 de la mañana.