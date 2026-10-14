En lo que va del año, varios de los programas que benefician a los adultos mayores ya han superado las metas establecidas para este 2026, aseguró el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

El doctor Demetrio Vicentr Ureña precisó que uno de los principales logros del actual gobierno es el otorgamiento de unas 8,421 pensiones solidarias mediante decretos a igual número de adultos mayores, e igualmente el programa TE AMA ha beneficiado a 6,677 personas envejecientes, un 11 % por encima de la meta anual.

Asimismo, a través de Familias de Cariño, 356 personas adultas mayores han sido beneficiadas con una asignación mensual a los cuidadores, ya que este programa reconoce que, además de cuidados al adulto mayor, su familia también necesita respaldo.

Con estas cifras, este año hemos crecido casi un 9 % por encima de lo previsto, agregando que, además, hemos ejecutado 89,280 horas de cuidado domiciliario dedicadas a asistir y acompañar a personas que necesitan apoyo en su vida diaria, indicó.

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El doctor Vicente Ureña agregó que, En Pasante con Sabiduría, se registraron 331 personas adultas mayores participantes, un 23 % por encima de la meta anual, mostrando así que abrimos oportunidades laborales a los adultos mayores para que pongan en práctica el valor de sus experiencias y capacidades.

Unos 7 mil 953 personas adultas mayores han sido alojadas mediante el servicios de acogida, recibiendo cuidado y atención integral en centros especializados y asociaciones sin fines de lucro donde reciben un trato digno y se procura fortalecer los vínculos con sus familias y comunidades

El ejecutivo del CONAPE precisó que, en materia de salud han beneficiado a 3 mil 378 personas adultas mayores, mientras que 37 mil 957 han recibido medicamentos, ya sea de uso continuo o de manera ocasional

En Orientación y protección ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad han sido atendidos más de mil casos dado que donde quiera que exista y se denuncie una amenaza a la dignidad o a la seguridad de un envejeciente de inmediato acudimos en su defensa

El director ejecutivo del CONAPE manifestó que este año, INFOTEP, Supérate y CONAPE graduaron, certificaron y habilitaron una cohorte de 216 personas cuidadoras de servicios domiciliarios, llegando a un total de 2 mil 908 personas especializadas en el cuidado de personas adultas mayores.

La formación técnica, las pasantías de cuidadores supervisadas y la coordinación institucional fortalecen las capacidades del país para atender a quienes viven en situación de dependencia y ponen en evidencia la manifestación del compromiso de este gobierno con eta causa.

La entrega de miles de raciones alimenticias a envejecientes y la realización de visitas domiciliarias para atender cualquier situación de salud referente a un adulto mayor que sea denunciada por la comunidad, un adulto mayor, un medio de comunicación o cualquier otra vía, se atiende y se le visita su casa con un equipo multidisciplinario para evaluar su situación y darle atención puntual y oportuna.

Igualmente, toda persona adulta mayor que requiera orientación y asistencia legal o un abogado para dirimir una situación judicial tiene apoyo a través del equipo jurídico del CONAPE. Se le orienta, se le asigna un abogado y se le acompaña mientras se ventila su caso en la fiscalía especializada para adultos mayores que funciona en la institución, puntualizó el doctor Vicente Ureña.

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