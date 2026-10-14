El Centro de Operación de Emergencias (COE) colocó a cinco provincias bajo alerta verde por la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos.
Bajo alerta se encuentran las provincias La Vega, Santiago, Puerto Plata, Monte Plata y Valverde.
De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se mantendrá abundante humedad sobre la República Dominicana, con una tendencia a disminuir gradualmente a partir de esta noche.
La incidencia de la vaguada, en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno, favorecerán, en horas de la tarde, la ocurrencia de aguaceros fuertes de manera ocasional.
El informe indica un día con tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas localmente y posibles granizadas, sobre la llanura oriental, la cordillera Central, y las regiones suroeste y noroeste. varios árboles y el incremento del caudal de varias cañadas en las zonas afectadas.
En vivo: seguimiento a las lluvias de hoy en República Dominicana
Compartir esta nota