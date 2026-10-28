El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, informó este miércoles que las autoridades de su país investigan los casos de unos 20 dominicanos que, según denuncias de sus familiares, habrían viajado a territorio ruso bajo engaños y terminado vinculados a la guerra contra Ucrania.

El diplomático explicó que la Cancillería dominicana entregó a la embajada rusa una lista con los datos de las personas reportadas, documentación que posteriormente fue remitida a Moscú para su evaluación.

“Hay que verificar todos los datos basados en documentos”, expresó Seredin, al señalar que los organismos competentes de Rusia están examinando la información recibida.

Asimismo, aseguró que, cuando concluya el proceso de verificación, los resultados serán comunicados tanto a las autoridades dominicanas como a los familiares de las personas involucradas.

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“Una vez tengamos la respuesta, la transmitiremos a los interesados, tanto a las autoridades dominicanas como a los familiares de estas personas”, manifestó.

Sobre la cantidad de dominicanos que figuran en la documentación, el embajador indicó que la representación diplomática maneja actualmente información de 20 personas, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor.

Explicó que una delegación dominicana viajó recientemente a Moscú y que desconoce si durante esa visita fueron entregados otros datos que permitan ampliar la cantidad de casos bajo investigación.

Rusia rechaza denuncias de engaños

Al ser cuestionado sobre las denuncias de que ciudadanos dominicanos habrían sido engañados para viajar a Rusia y posteriormente incorporados a actividades militares, Seredin rechazó las acusaciones contra su país y advirtió que no tolerarán calumnias ni difamaciones.

El diplomático se refirió a un informe de una comisión internacional independiente que señala presuntos casos de reclutamiento de extranjeros mediante engaños para participar en la guerra contra Ucrania.

“No reconocemos el mandato de esta comisión independiente”, sostuvo el embajador, quien consideró que las informaciones presentadas por ese organismo están basadas en datos falsos.

En ese sentido, insistió en que las denuncias deben ser verificadas mediante documentos antes de establecer conclusiones.

Seredin afirmó que las autoridades rusas también tienen interés en esclarecer lo ocurrido y aseguró que mantienen una estrecha comunicación con el Gobierno dominicano.

“Estamos en estrecha cooperación en este sentido”, expresó.

También destacó que una delegación dominicana fue recibida recientemente por las autoridades rusas en Moscú, como parte de las gestiones para abordar la situación de los ciudadanos reportados.

Cancillería da seguimiento a los casos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó el pasado 7 de octubre que había entregado a las autoridades rusas la documentación correspondiente a 20 ciudadanos dominicanos identificados por sus familiares.

Según las denuncias recibidas, algunos de estos ciudadanos habrían viajado a Rusia atraídos por ofertas laborales y posteriormente terminado vinculados a actividades relacionadas con el conflicto bélico.

Las autoridades dominicanas mantienen gestiones diplomáticas y de asistencia consular para esclarecer la situación de los afectados y procurar el retorno de quienes deseen regresar al país.

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