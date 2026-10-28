El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá el lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar el proceso de selección de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La convocatoria fue realizada por el presidente Luis Abinader, quien también preside el CNM, luego de que concluyeran las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las posiciones en el máximo tribunal del país.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó sobre la sesión y explicó que la convocatoria se sustenta en el artículo 8 del Reglamento núm. 1-25, que regula la aplicación de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley núm. 1-25.

Esa disposición establece que corresponde al presidente de la República convocar las reuniones del Consejo e indicar el objeto de cada sesión.

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La reunión del 2 de noviembre dará continuidad a la fase de selección, aunque el anuncio no precisa cuándo concluirá el proceso ni en qué fecha se darán a conocer los nombres de los jueces elegidos.

El CNM afirmó que el procedimiento se desarrollará conforme a las normas vigentes y reiteró su compromiso con la transparencia en la selección.

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