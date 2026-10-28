El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó sus condolencias por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo (España) en el que fallecieron al menos 68 personas, y por el que permanecen 15 heridos graves y 53 leves en hospitales.

"Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español", indicó Abinader en su cuenta de X.

El jefe de Estado envío "en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano" sus "más sentidas condolencias" al tiempo que deseó una "pronta y plena recuperación a todas las personas heridas".

Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. En nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y deseamos una… — Luis Abinader (@luisabinader) October 28, 2026

El accidente ocurrió este miércoles a primera hora de la mañana en la localidad de Urda (centro de España) cuando un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió otro con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria española Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992, con al menos 68 fallecidos en el siniestro de hoy en la localidad toledana de Urda, y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba (sur).