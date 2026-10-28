La orden "errónea" de reanudar la marcha a un tren habría sido la causa del trágico accidente en España.

El ministro de Transportes de España afirmó que se produjo un error al reanudar la circulación ferroviaria tras una repetición «inexplicable» de una señal del sistema de seguridad LZB. El fallo pudo provocar una colisión entre dos trenes que circulaban a gran velocidad y que dejó al menos 64 muertos.

«Fue el centro de control, a través de sus operadores, el que tomó la decisión de reanudar la circulación en circunstancias que, desde nuestro punto de vista, resultan inexplicables», afirmó Óscar Puente durante una rueda de prensa, en la que se declaró «absolutamente devastado» por la tragedia.

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