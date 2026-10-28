Al menos 64 personas han fallecido en un accidente ferroviario en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid (España), el miércoles 28 de octubre, según informaron las autoridades locales, que prevén un aumento de las víctimas fatales.

Además, hay 80 heridos, 50 de ellos de gravedad, según detalló el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Unos 29 lesionados han sido hospitalizados en Toledo, 20 en Alcázar de San Juan, cuatro en Ciudad Real, tres en Madrid y uno en Albacete.

El siniestro ocurrió poco antes de las 9:00 (hora local) en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla entre las localidades de Urda y Orgaz. Un tren de alta velocidad (AVE) de la empresa estatal Renfe —con 397 pasajeros— chocó por detrás a otro convoy de compañía privada Iryo que permanecía detenido en las vías —con 147 viajeros, incluido un bebé—.





¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las imágenes aéreas muestran al menos tres vagones descarrilados, así cómo cientos de ambulancias, vehículos funerarios y heridos siendo atendidos en la enorme explanada alrededor de la vía férrea.

Los pasajeros evacuados caminaban por una carretera cercana al lugar del accidente. Algunos estaban salpicados de sangre o con las heridas vendadas, otros arrastraban maletas y recibían agua de voluntarios llegados desde los pueblos vecinos.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, declaró que los servicios de emergencia se centran en el rescate de supervivientes y cuerpos de los dos vagones más dañados.

Un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron desplegados en la zona del desastre, con el acompañamiento de unidades de reacción terrestres y aéreas. Además, tres grúas y maquinaria pesada también han sido movilizadas para la retirada del amasijo de hierros.

Entretanto, la Guardia Civil abrió cuatro puntos de recogida de ADN en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para la identificación de las personas desaparecidas y las víctimas del siniestro.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su agenda para trasladarse al lugar del accidente tras declararse "consternado" en redes sociales. El rey Felipe VI y la reina Letizia de España manifestaron su "más sentido pésame a los heridos y a todos los afectados" en un comunicado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, declaró tres días de luto oficial desde las 14:00 (hora local) de este miércoles. "Estamos desolados", escribió en su cuenta de X.

Se trata del segundo gran accidente ferroviario del último año en España, después de la muerte de 46 personas y 292 heridos por un siniestro en la provincia de Córdoba el 18 de enero.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, suspendió la circulación entre Madrid y el corredor sur hasta nuevo aviso y pidió a los viajeros con billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Renfe habilitó la línea 900 10 10 20 exclusivamente para afectados y familiares de afectados.

¿Error humano?

El Gobierno ha confirmado que las primeras hipótesis apuntan a un error humano que habría tenido su origen en el centro de mando de Atocha, en Madrid.

Algunos medios locales apuntan a un fallo inicial en el sistema automático de señalización LZB, que habría obligado a detener ocho trenes en el tramo ferroviario antes de activar el sistema manual.

El periódico 'El País' habla de una orden para que los trenes reanudaran la marcha, aunque el Iryo se habría quedado detenido "por motivos aún no aclarados". Pese a ello, un funcionario del centro de control habría autorizado al AVE de Renfe a avanzar, según fuentes del Ejecutivo citadas por la prensa local. Fue entonces cuando se produjo el accidente.





El diario 'El Mundo' sostiene que ambos trenes recibieron información distinta, lo que provocó que uno permaneciera detenido y el otro circulara a más de 100 km/h al momento del impacto.

Unos 10 minutos antes del accidente, el tren de Iryo avisó que se encontraba frenado, detalla 'El Mundo', lo que implica que el tren de velocidad de Renfe estuvo varios minutos acercándose al tren Iryo sin que saltaran las alarmas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anunció un refuerzo para el Juzgado de Instrucción Número 2 de Orgaz (Toledo), que asumirá la investigación del accidente.

Con información de EFE y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más