Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano y un fallo en la señalización. El Gobierno sitúa el posible origen del accidente en el centro de mando de Atocha, en Madrid. Medios españoles informan de problemas en el sistema automático LZB y de instrucciones para reanudar la circulación, aunque las circunstancias exactas del siniestro todavía deben esclarecerse.

Despliegan equipos de emergencia y suspenden la circulación ferroviaria entre Madrid y el corredor sur. La Unidad Militar de Emergencias movilizó efectivos y maquinaria pesada para las tareas de rescate. La Guardia Civil habilitó puntos de recogida de ADN para identificar a las víctimas, mientras Renfe puso a disposición de los afectados y sus familiares una línea telefónica de atención. Se trata del segundo gran accidente ferroviario en España en menos de un año, tras el siniestro de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos en enero.