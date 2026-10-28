Lo esencial:
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Las mediciones a pie de urna muestran un aparente estancamiento en las elecciones de Israel, luego de que ni Benjamin Netanyahu ni su rival Gadi Eisenkot alcanzaran el mínimo de 61 escaños para formar gobierno por sí mismos, sin recurrir a alianzas.
- La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.
- El líder opositor Gadi Eisenkot afirmó que hará "todo lo posible" para formar un gobierno " que represente "a todos los ciudadanos de Israel por igual".
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Netanyahu se refiere a las elecciones y apunta que "Israel se enfrenta a una oportunidad histórica para eliminar la amenaza iraní".
- Unos 7,3 millones de ciudadanos estaban convocados para decidir en una contienda reñida entre el bloque del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y las facciones opositoras lideradas por el exjefe militar, Gadi Eisenkot.
- Son las primeras elecciones generales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la feroz respuesta israelí contra los Territorios Palestinos, y en medio de protestas que exigen una investigación independiente de lo ocurrido.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de las elecciones en Israel este martes 27 de octubre para renovar el Parlamento, una prueba crucial para Netanyahu:
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