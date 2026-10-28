La salida se produjo después de que venciera el plazo judicial para entregar sus pasaportes, que fueron cancelados, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La Administración de Donald Trump anunció que concederá visados al senador y a su familia para permitirles entrar en territorio estadounidense.

De Brasil a Estados Unidos, con una escala en Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron por vía terrestre el martes por la noche a la provincia de Misiones, a través del paso fronterizo internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú. Según el organismo, todos viajaban con documentación en regla y, a las 23.30 hora local del martes, abordaron un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador.

El vuelo partió del aeropuerto de Puerto Iguazú y posteriormente continuó desde Ecuador hacia Miami, según los datos de seguimiento de aeronaves de la plataforma FlightRadar citados por la agencia EFE y medios brasileños. Reuters informó, por su parte, que tres fuentes confirmaron la salida del senador de Brasil y que el Departamento de Estado estadounidense tenía previsto conceder visados a él y a sus familiares. No se había precisado oficialmente el lugar en el que se encontraban todos los integrantes de la familia al conocerse la noticia.

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Con información de Reuters y EFE.

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