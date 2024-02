Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/02/2024 · 11:30 AM

De acuerdo con el presidente de la República, Luis Abinader, la verja fronteriza con Haití se constituye como una de las obras “más importantes” y que "cambiará para siempre a Quisqueya".

“Se ha entregado el área de Elías Piña, mientras la de Dajabón, Jimaní, y Pedernales serán entregadas las próximas semanas con una inversión de RD$ 1,700 millones”, reveló.

En las provincias fronterizas con Haití, especialmente en los 24 kilómetros de verja de Dajabón, se ha reducido en más de un 80 % el robo de ganado, motocicletas y vehículos, según el ejecutivo.

Sin embargo, Haití representa el segundo mercado más importante de las exportaciones dominicanas, que solo en 2023 ascendió a US$ 857 millones, una pérdida de US$ 182 millones respecto el 2022, cuando la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó US$ 1,039 millones.

Esto se debe al cierre de las operaciones del mercado binacional entre agosto-noviembre del 2023, por los conflictos sociales y políticos en el país vecino.