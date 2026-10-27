El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este martes que Haití tiene un sistema productivo "casi inexistente", al responder preguntas sobre las dificultades que enfrentan los comerciantes en las operaciones comerciales con el vecino país y los costos asociados al traslado de mercancías hacia Puerto Príncipe.

"Lamentablemente hoy no produce nada; su sistema productivo, su sistema industrial y su campo es uno muy frágil, casi inexistente. Todo lo que se consume en Haití es importado", expresó Paliza al referirse a la situación económica haitiana.

El funcionario explicó que las mercancías que llegan a Haití ingresan a través de República Dominicana o de los puertos haitianos, procedentes de otros mercados internacionales. Agregó que recuperar la capacidad productiva del vecino país tomará tiempo, incluso después de que alcance condiciones de estabilidad y pacificación.

Durante la conversación, Paliza también señaló que los productores y comerciantes dominicanos colocan sus mercancías en la frontera. Sin embargo, no ofreció cifras sobre las pérdidas económicas mencionadas en la pregunta ni explicó directamente el costo de hasta RD$5,000 semanales al que se hizo referencia.

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Paliza defiende el refuerzo de la frontera

Al referirse a la situación haitiana, el ministro sostuvo que República Dominicana debe continuar protegiendo su territorio y fortaleciendo los controles fronterizos. Asimismo, afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha incorporado efectivos militares, tecnología y muros físicos para mejorar la vigilancia.

"Nosotros sí estamos haciendo lo propio en nuestra frontera para cuidarla y estamos adicionando nuevos elementos que nos puedan llevar a tener una frontera más fuerte, una frontera a la que tradicionalmente no se le prestó la atención debida", manifestó.

Paliza reconoció que todavía quedan medidas por impulsar, entre ellas la construcción de nuevas verjas en zonas estratégicas. "Tenemos que seguir estructurando más verja física, sobre todo en algunos espacios estratégicos".

El ministro también describió como difícil la situación que atraviesa Haití y señaló que la crisis tiene implicaciones humanas para los dominicanos. En ese contexto, defendió la necesidad de mantener la vigilancia fronteriza y proteger el territorio nacional.

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