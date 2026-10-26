Encuesta Acento: 89 % considera insuficientes las medidas para proteger la frontera

La mayoría de los participantes en una encuesta realizada por Acento considera que las autoridades dominicanas no están tomando las medidas necesarias para proteger la frontera. En Instagram, el 89 % de quienes respondieron la consulta expresó esa opinión, frente a un 11 % que consideró suficientes las acciones oficiales.

La encuesta planteó la pregunta: ¿Considera que las autoridades dominicanas están tomando las medidas necesarias para proteger la frontera?

En Instagram, nueve de cada diez respuestas fueron negativas

La consulta publicada en Instagram registró 76 respuestas. De estas, el 89 % consideró insuficientes las medidas adoptadas por las autoridades, mientras que el 11 % manifestó estar de acuerdo con las acciones implementadas.

Entre los comentarios, algunos usuarios pidieron reforzar los controles fronterizos y adoptar medidas más firmes para proteger el territorio dominicano. Otros exigieron el cierre y la protección definitiva de la frontera.

Así también, participantes relacionaron la protección fronteriza con la situación migratoria haitiana y la necesidad de hacer cumplir las normas vigentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En X también cuestionaron las medidas

En X, el 68.4 % de los participantes consideró que las autoridades no están tomando las medidas necesarias para proteger la frontera, frente al 31.6 % que opinó lo contrario.

La encuesta registró 19 votos, con una tendencia similar a la de Instagram, donde la mayoría de quienes participaron expresó dudas sobre la suficiencia de las acciones oficiales.

En el portal de Acento, la mayoría opinó lo contrario

En Acento.com.do, los resultados fueron diferentes. El 69.09 % de los participantes consideró que las autoridades sí están tomando las medidas necesarias para proteger la frontera, mientras que el 26.91 % entendió que las acciones son insuficientes.

La protección fronteriza en el debate público

La seguridad fronteriza y el control migratorio son temas recurrentes en el debate público dominicano, especialmente por la situación de Haití y sus repercusiones en República Dominicana.

Aunque la encuesta refleja únicamente la opinión de los usuarios que decidieron participar y no constituye un estudio científico.