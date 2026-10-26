El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) desmintió este lunes una publicación que circula en redes sociales y que atribuye falsamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaraciones en contra del Gobierno dominicano y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.
La Cancillería confirmó que las declaraciones difundidas no fueron realizadas por el mandatario salvadoreño y que la publicación reproduce contenido atribuido a una cuenta que no existe.
Asimismo, Mirex informó que se realizan las verificaciones correspondientes para determinar el origen de la cuenta desde la cual se difundió el contenido falso y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de su difusión, conforme al marco legal aplicable, sin descartar acciones judiciales contra los responsables.
La Cancillería exhortó verificar la autenticidad de las informaciones atribuidas a autoridades extranjeras antes de reproducirlas, especialmente aquellas provenientes de cuentas no oficiales o cuya procedencia no haya podido ser comprobada.
El Mirex reiteró que las relaciones entre República Dominicana y El Salvador se desarrollan en un marco de cooperación y comunicación permanente entre ambos gobiernos.
Noticias relacionadas
Tensión en la frontera: Abinader comparecerá el lunes con el alto mando ante la crisis haitiana y el refuerzo fronterizo
Un rescate imposible: la cruzada de Nayib Bukele contra las pandillas satánicas de Haití
Abinader abordará la crisis haitiana y el refuerzo militar en la frontera este lunes
Fuerza internacional contra las pandillas de Haití contradice a Bukele y no descarta que los cuerpos encontrados sean los 4 soldados salvadoreños
Compartir esta nota