El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) desmintió este lunes una publicación que circula en redes sociales y que atribuye falsamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaraciones en contra del Gobierno dominicano y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

La Cancillería confirmó que las declaraciones difundidas no fueron realizadas por el mandatario salvadoreño y que la publicación reproduce contenido atribuido a una cuenta que no existe.

Asimismo, Mirex informó que se realizan las verificaciones correspondientes para determinar el origen de la cuenta desde la cual se difundió el contenido falso y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de su difusión, conforme al marco legal aplicable, sin descartar acciones judiciales contra los responsables.

1 de 1 | El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no emitió las declaraciones contra el Gobierno dominicano y las Fuerzas Armadas que circulan en redes sociales, y señaló que verifica el origen de la cuenta utilizada para difundir el contenido falso.

La Cancillería exhortó verificar la autenticidad de las informaciones atribuidas a autoridades extranjeras antes de reproducirlas, especialmente aquellas provenientes de cuentas no oficiales o cuya procedencia no haya podido ser comprobada.

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El Mirex reiteró que las relaciones entre República Dominicana y El Salvador se desarrollan en un marco de cooperación y comunicación permanente entre ambos gobiernos.

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