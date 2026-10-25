Getty Images Bukele envió a Haití a un contingente militar para hallar a cuatro soldados "secuestrados" por las pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó que unos cuerpos sin vida encontrados en Haití sean los de los 4 militares salvadoreños de un contingente internacional antipandillas desaparecidos en la isla.

A través de un mensaje en X, Bukele respondió a una publicación del diario The New York Times que, citando varias fuentes en Haití, señalaba que cuatro cadáveres encontrados en Puerto Príncipe podrían corresponder a los salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional de Naciones Unidas con presencia en el país.

"No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos", escribió el presidente en X.

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"Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro. Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", añadió.

Pero la fuerza internacional, aunque reconoció a través de su cuenta de X la recepción de los cuerpos, señaló que "no está en condiciones de confirmar que dichos restos correspondan al personal desaparecido".

Es decir, el comunicado oficial de esta fuerza no aportó datos de las víctimas ni descartó oficialmente que fueran los efectivos salvadoreños.

"La GSF (Gang Suppression Force) se mantiene firme y decidida, y comunicará más información a través de sus canales oficiales una vez que se disponga de datos verificados", añadió.

X/NayibBukele

La desaparición de los salvadoreños, que el gobierno de El Salvador considera un secuestro por parte de pandilleros haitianos, ha llevado a Bukele a enviar un contingente militar a la isla en una misión de búsqueda y rescate.

El presidente indicó previamente que sus militares desaparecidos no son parte de un grupo de combate, sino técnicos en aviación que forman parte de la misión en Haití.

"Nuestra misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra", señaló el presidente en un comunicado.

"Sin embargo, fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de comprar alimentos en un mercado de la zona", añadió.

El reporte del Times

En su nota publicada la tarde de este sábado, dos periodistas de The New York Times reportaron que, según cuatro fuentes, unos restos calcinados encontrados este sábado a las afueras de Puerto Príncipe podrían ser los de los militares salvadoreños.

"Los restos fueron encontrados seis días después de que los hombres fueran emboscados mientras conducían por un bastión de pandillas", decía el reporte, citando como fuente al grupo de ayuda humanitaria Hero Client Rescue que fue "contratada para recuperar los cadáveres".

La nota indicaba que, aunque "podrían pertenecer a los soldados salvadoreños desaparecidos", aún había que hacer pruebas para confirmar sus identidades debido al mal estado en el que se encontraban.

Por la noche, Bukele publicó su mensaje en X en el que descartaba que fueran los técnicos en aviación salvadores. Acompañó la publicación con dos imágenes de unas identificaciones de un miembro de la Fuerza de Supresión de Pandillas originario de Chad, un país de África central.

Según el presidente, los documentos fueron encontrados entre los restos que estaban siendo examinados para determinar si eran los salvadoreños.

Reuters Los militares fueron emboscados en un barrio de Puerto Príncipe, según los primeros indicios.

La desaparición de los salvadoreños constituye el primer incidente grave que enfrenta la fuerza armada multinacional desde su llegada a Haití en abril.

El incidente ha llevado al gobierno de El Salvador a enviar un número de militares para la búsqueda y rescate en el territorio haitiano. Según fuentes del periódico estadounidense Miami Herald, eran "100 soldados de fuerzas especiales de El Salvador" los que participarían en el contingente.

Se cree que los hombres fueron capturados por la banda Chen Mechan, con el apoyo de otro grupo conocido como 400 Mawozo, quienes emboscaron su vehículo blindado mientras realizaban compras de alimentos.

Fueron atacados cuando regresaban al campamento en un vehículo blindado, según informaron las Fuerzas Armadas de El Salvador en un comunicado el domingo pasado. Lograron huir después de que su vehículo fuera alcanzado por explosivos y se incendiara, pero a continuación se perdió el contacto.

Otros países que llevan a cabo operaciones contra las bandas en Haití intentaron prestar ayuda, mientras que los helicópteros salvadoreños desplegados para proporcionar apoyo fueron blanco de disparos.

"Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona", afirmaron las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento ninguna organización se ha atribuido el ataque.

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