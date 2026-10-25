NELSON ALMEIDA / AFP via Getty Images

Tras una polémica extensión del horario de votación, Brasil empieza a conocer los primeros resultados de las elecciones de este domingo, en las que Lula y Flavio Bolsonaro se disputan la presidencia del país.

El balotaje de este domingo enfrentó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva con el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y que lideró la votación en la primera vuelta.

Con casi el 20% del escrutinio, Bolsonaro va por delante con 50,4% por el 49,5% de Lula.

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Si gana Bolsonaro, se inclinará a la derecha el país más grande de América Latina, acercándolo a Estados Unidos como parte de un giro conservador más amplio en toda América Latina.

La jornada estuvo marcada por la extensión del horario de votación.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenó que se ampliara en dos horas el horario, accediendo a una solicitud de la campaña de Lula.

En un principio, estaba previsto que las urnas cerraran a las 17:00 hora de Brasilia (2000 GMT). La campaña de Lula denunció que las autoridades de varias ciudades estaban restringiendo el acceso de los votantes al transporte público.

Bolsonaro, por su parte, también solicitó tiempo adicional en tres estados, alegando mal clima, mientras que Lula pidió que ampliaran el horario de votación en nueve estados después de que su campaña denunciara que las autoridades habían reducido el servicio de transporte público el día de las elecciones.

Muchos brasileños dependen del transporte público para votar en las ciudades en las que están empadronados, pero en las que quizá no residan. Los seguidores de Lula suelen depender en mayor medida del transporte público en estas ciudades.

"Nadie debería renunciar a votar porque algún empresario sin escrúpulos o algún alcalde corrupto y deshonesto haya intentado impedírselo", dijo Lula, que busca su cuarto mandato y revalidar el triunfo de 2022.

Un triunfo de Bolsonaro, de 45 años, prolongaría la ola de victorias de la derecha para los candidatos latinoamericanos afines al presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras que un cuarto mandato para Lula, de 80 años, sería una decepción en Washington, que ha tenido roces con su gobierno en materia de comercio y seguridad.

La contienda electoral estuvo marcada por escándalos de corrupción, incertidumbre económica y acusaciones de injerencia estadounidense en favor de Bolsonaro, algo que Washington niega.

También se vio influenciada por las repercusiones de la condena de Jair Bolsonaro en 2025 por planear un golpe de Estado en 2022, ante la promesa de Flávio de liberar a su padre si resulta elegido.

Lula presentó la cercanía del gobierno de Trump con el clan Bolsonaro como parte de un intento de influir en las elecciones, al tiempo que calificó como una intimidación los aranceles y otras medidas punitivas tomadas por Trump.

En materia económica, a pesar de la disminución de la desigualdad y el desempleo, Lula ha tenido dificultades para ganarse a un electorado que lidia con el alto costo de la vida y las elevadas deudas familiares.

Buda Mendes/Getty Images

Bolsonaro intentó sacar provecho de la preocupación por el costo de la vida y también promete mano dura para combatir la delincuencia, comprometiéndose a construir cárceles de máxima seguridad y a aplicar la castración química para los delitos sexuales graves.

Los precedentes históricos favorecen a Bolsonaro, ya que ningún candidato ganó la presidencia tras quedar segundo en la primera vuelta de las elecciones.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos emitidos en la primera vuelta, por el 45% de Lula.

El éxito del senador en la primera vuelta se vio reflejado en las elecciones al Congreso de su Partido Liberal y de otros políticos de derecha, lo que podría allanarle el camino legislativo o complicarle la gobernabilidad a Lula.

Rodrigo Paiva/Getty Images

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