María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, regresó a su país según anunció, el domingo, en su cuenta en la red social X: "Estoy aquí. Con ustedes".
Ese mensaje lo compartió su aliado y excandidato presidencial Edmundo González, quien confirmó la información.
"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano", escribió González en X.
"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"
"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad".
Machado regresó a su país después de casi un año en el exterior.
Había salido de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz.
Un asesor de Machado dijo en septiembre que, en semanas anteriores, la líder había intentado siete veces regresar a Venezuela, pero que en cada una de esas ocasiones se le impidió hacerlo.
En el occidente del país
En la cuenta en X del Comando Nacional de Campaña de Machado y González, Comando ConVzla, se han compartido varias publicaciones en las que se ve a la líder opositora saludando y abrazando a varias personas en una iglesia.
En uno de los mensajes se ubica a Machado en "el Santuario de la Divina Pastora", en el estado Lara, en el occidente del país.
"¡Toda Venezuela te recibe! Bienvenida a casa", señala una de las publicaciones.
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