MARTIN BERNETTI / AFP vía Getty Images La líder opositora venezolana María Corina Machado pronunciando un discurso en Panamá, el 25 de mayo de 2026.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, regresó a su país según anunció, el domingo, en su cuenta en la red social X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Ese mensaje lo compartió su aliado y excandidato presidencial Edmundo González, quien confirmó la información.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano", escribió González en X.

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"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad".

Machado regresó a su país después de casi un año en el exterior.

Había salido de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Más información en breve.

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