Getty Images Silvia Zhang (izq) y Guojun Xuan fueron acusados de conspiración para cometer abuso infantil.

En mayo de 2025, Walter, un bebé de dos meses, fue llevado al hospital en Arcadia, un suburbio acomodado de California, con una lesión en la cabeza.

Según el informe policial, una mujer que afirmó ser su madre declaró que el bebé se había caído accidentalmente de la cama, pero al médico le pareció extraño, pues el estado de Walter se asemejaba más al de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico o por haber sido sacudido.

Ante la sospecha de maltrato infantil, la policía registró la imponente mansión donde vivía Walter y detuvo brevemente a sus padres, Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39.

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Los fiscales afirmaron que lo que encontraron "solo puede describirse como una casa de los horrores": un laberinto lleno de cámaras con 14 niños de vientres subrogados de entre seis meses y 3 años, quienes, según ellos, sufrían palizas a diario.

Las autoridades descubrieron posteriormente que la dirección de la mansión también estaba registrada a nombre de una agencia de gestación subrogada dirigida por la pareja y utilizada por ambos para reclutar a varias madres sustitutas.

En octubre de este año, la pareja fue arrestada nuevamente y acusada de conspiración para cometer abuso infantil. Ambos negaron los cargos y permanecen bajo custodia. La fianza se fijó en US$20 millones para cada uno.

Y de ser declarados culpables, Xuan podría enfrentar hasta 17 años y cuatro meses de prisión, mientras que Zhang podría enfrentar hasta 11 años y ocho meses.

"La casa del horror"

La pareja se mudó a la mansión de Arcadia en abril de 2021.

Según anuncios en línea, la mansión de 929 metros cuadrados se vendió por US$3,3 millones ese mismo año. Cuenta con nueve dormitorios, once baños y una piscina climatizada.

Este próspero suburbio al este de Los Ángeles ha sido apodado por los medios locales como el "Beverly Hills chino".

Casi el 60% de su población se identificó como asiática en el censo estadounidense más reciente, predominantemente china. Los ingresos familiares allí superan con creces a los de la mayoría de las familias estadounidenses.

Getty Images Según los fiscales, la mansión de Xuan y Zhang, de 930 m², ubicada en el acomodado suburbio de Arcadia, California, contaba con cámaras de seguridad con sensor de movimiento instaladas en todas las estancias.

"Esta casa solo puede describirse como una casa de los horrores para estos niños increíblemente pequeños que fueron traídos aquí a través de este proceso de gestación subrogada", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa en octubre tras la presentación de los cargos.

Según la denuncia, se instalaron treinta y dos cámaras en la mansión. Las grabaciones mostraban que los niños pequeños pasaban horas sentados junto a los escritorios. Una habitación no tenía cámara, pero otras grabaron a las niñeras llevando a los niños a esa habitación, y luego se oían los gritos de los niños desde el interior.

La fiscalía alega que las lesiones del bebé Walter fueron causadas por una de las niñeras, Chunmei Li, y la acusa de maltrato infantil en condiciones que podrían causar graves lesiones corporales o la muerte. Li permanece prófuga y no ha sido arrestada.

El abogado de la pareja, Mitchell Krems, afirmó que la acusación era una "tergiversación" según las pruebas que había revisado, informó CBS News, la cadena socia de la BBC en Estados Unidos.

Krems declaró que su cliente Xuan era inocente.

"Está siendo objeto de ataques por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa", añadió el abogado a CBS News.

Getty Images Las autoridades presentaron los cargos contra los acusados a principios de octubre.

¿Cómo llegaron todos esos niños?

Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales destinos del mundo para la gestación subrogada, que consiste en que una mujer lleve a término el embarazo del hijo de otra persona.

Un estudio de 2024 sobre datos de gestación subrogada en EE.UU. reveló que casi un tercio de los padres potenciales entre 2014 y 2020 provenían de fuera del país.

China, donde la gestación subrogada está prohibida, fue el país con más clientes internacionales, representando aproximadamente el 42% de los padres potenciales extranjeros.

Estados Unidos ofrece servicios de reproducción asistida a los que muchas personas de China no tienen fácil acceso en su país. Las mujeres solteras y las personas LGBTQ+ a menudo se enfrentan a obstáculos para la fecundación in vitro y la congelación de óvulos.

También hay parejas que se vieron limitadas por la política del hijo único que China implementó durante décadas y que, cuando finalizó en 2016, tenían dificultades físicas para gestar un bebé, lo que llevó a algunas a recurrir a la gestación subrogada en el extranjero.

Getty Images Guojun Xuan manejaba una empresa de maternidad subrogada en el área de Los Ángeles.

Según revelan documentos judiciales, la solicitud de gestación subrogada de Xuan y Zhang no despertó muchas sospechas en un principio. Varias de ellas fueron contratadas a través de una agencia llamada "Mark Surrogacy".

Si bien una agencia suele considerarse una tercera parte independiente, Mark Surrogacy, al parecer, estaba dirigida por la misma pareja, un hecho que no siempre se reveló, según dos demandas presentadas contra ellos por algunas de sus gestantes subrogadas.

Silvia Zhang figuraba como gerente de Mark Surrogacy en un registro corporativo, y su mansión en Arcadia aparece como la dirección de la empresa en ese mismo documento.

Durante la audiencia del 16 de octubre, la fiscal adjunta MacKenzie Cameron Teymouri también informó al juez que no existe ni un solo padre o madre potencial que haya sido asignado a una madre sustituta a través de la agencia de gestación subrogada que Xuan y Zhang dirigían desde su domicilio.

Una de las madres subrogadas, Tronderrica James, demandó a la pareja en 2025 por daños y perjuicios, incluyendo fraude y tergiversación intencionada. Alegó que Zhang no reveló su relación con Mark Surrogacy durante la etapa inicial y que no habría continuado con el proceso de haber conocido la verdadera naturaleza del acuerdo.

James no respondió a la solicitud de entrevista de la BBC.

Posteriormente, los demandados presentaron una moción para desestimar el caso, argumentando que la mujer no tenía bases suficientes para la demanda. El caso aún está pendiente.

BBC Un extracto de una sentencia judicial señala a la empresa "Mark Surrogacy Investment LLC" y que Tronderrica James buscaba un "niño 'milagro’".

Otras cinco mujeres -Stacy Raelyn King, Evelyn Senolos Areja, Kayla Elliott, Hallie Hernandez y Vanity McGoveran- alegaron experiencias similares en una demanda diferente presentada en agosto contra Guojun Xuan y Silvia Zhang.

Acusaban a Zhang de no revelar sus vínculos ni los de Xuan con la agencia, ni el número real de hijos que habían tenido.

"A cada demandante se le hizo creer que era la única mujer que gestaba un hijo para la pareja, y que estaba ayudando a una familia a concebir un único hijo muy querido", decía su demanda.

La pareja también había recurrido a otra agencia de gestación subrogada externa: Babytree Surrogacy, con sede en California. Patrick Yu, el fundador de la firma, declaró a la BBC que Xuan se puso en contacto con ellos en 2018.

Aseguró que Xuan le había dicho que quería tener una familia numerosa. Le ayudaron al hombre a encontrar varias mujeres que habían dado a luz al menos a cuatro bebés.

"Cuando vimos las noticias de que estaba siendo investigado, fue cuando me di cuenta de que tenía tantos hijos. Inmediatamente dejamos de ayudarle", aseguró Yu.

Sin embargo, una de las mujeres a las que conectó con la pareja en 2024 ya estaba embarazada cuando se supo de las lesiones de Walter en mayo del año pasado.

Yu declaró a la BBC que organizó una reunión entre la pareja y la madre subrogada, que por aquel entonces estaba embarazada. Describió que la pareja se mostró muy segura de sí misma y le aseguró a la madre subrogada que tratarían bien a los niños.

La mujer decidió seguir adelante con el proceso y dio a luz a un bebé a principios de 2026.

Getty Images La maternidad subrogada atrae a muchas parejas del mundo a EE.UU.

No existe ningún límite legal en cuanto al número de gestaciones subrogadas que puede solicitar un futuro padre, ni tampoco existe ningún requisito para revelar dicha información, según el doctor Liang Yu, vicepresidente del Grupo de Interés Especial Chino de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva y director del programa de Ciencias Clínicas Reproductivas de la Universidad Old Dominion.

Liang explicó que algunos bancos o agencias podrían tener sus propios requisitos, pero que no era obligatorio por ley. Además, una pareja podría trabajar con varias agencias simultáneamente sin revelar toda su información a cada una de ellas.

"Esto crea una zona gris en la ley y en las regulaciones de la industria", apunta.

Liang añadió que, dentro de esa zona gris, ha visto muchos ejemplos que involucran a clientes adinerados, no solo chinos. Sin embargo, debido a las protecciones de privacidad y los acuerdos de confidencialidad firmados con médicos y clínicas de fertilidad, la mayoría no son de dominio público.

"En otras palabras, este tipo de comportamiento (como el de Xuan) no carece de precedentes".

La BBC contactó a los abogados de Xuan y Zhang para preguntarles sobre las acusaciones. Mitchell Krems, quien los representa, no respondió. Matt Koohanim, abogado de Zhang, declaró que el caso se tramitaría por los cauces legales correspondientes.

Getty Images Arcadia tiene una amplia comunidad de origen chino.

Largo historial

En una audiencia celebrada el 16 de octubre, la fiscal adjunta Teymouri declaró ante el juez que el patrimonio neto de la pareja superaba sustancialmente los US$100 millones en 2025.

Añadió que se encontraron tres pasaportes a nombre de Xuan: uno mexicano, uno chino y uno estadounidense.

Según medios locales chinos, Xuan nació en Zhejiang, al este de China, en 1959. A los 18 años, comenzó a trabajar como contable en una empresa estatal de alimentación en Urumqi. En 1997, fue elegido diputado del Congreso Popular de Urumqi y, posteriormente, en 2008, diputado de la Región Autónoma de Xinjiang, un cargo en el órgano legislativo provincial similar al de un representante estatal.

Su participación en la vida pública no cesó tras su traslado a Estados Unidos. Se convirtió en presidente de la "Cámara de Comercio de Xinjiang en Estados Unidos" y vicepresidente de la "Federación China-Estados Unidos", apareciendo en eventos públicos ya en 2019.

En una fotografía revisada por la BBC, Xuan aparece de la mano de la exalcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, en un evento de 2022. Durante la campaña electoral de Wang para la alcaldía ese año, Xuan donó US$4.900 a través de una empresa a su nombre.

Wang renunció a su cargo como alcaldesa de Arcadia en mayo de este año después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusara de actuar como agente ilegal de China. Se declaró culpable del delito grave.

Se sabe poco sobre Zhang, quien trabajaba como agente inmobiliario. Xuan y Zhang nunca se casaron. Zhang estuvo casada con otro hombre, del cual se divorció en 2022, según consta en documentos judiciales.

Getty Images Pese a las pruebas, la defensa de Silvia Zhang y Guojun Xuan insiste en la inocencia de sus clientes.

¿Qué va a pasar con los niños?

En una audiencia celebrada a principios de este mes, Teymouri le dijo al juez que hay 26 niños involucrados con esta familia.

Según la denuncia, Zhang llevaba un registro en una hoja de cálculo con un total de 21 hijos hasta mayo de 2025. Estos fueron puestos bajo la tutela del gobierno. Cinco más nacieron desde entonces, según informó CBS News, en enero de 2026.

Una niña nacida mediante gestación subrogada sigue viviendo con esa madre en Virginia. Melissa Epps, la madre subrogada contratada por la pareja, estaba embarazada cuando se enteró de la investigación el año pasado y decidió quedarse con la niña.

La pareja presentó una demanda contra Epps por incumplimiento de contrato de gestación subrogada, exigiendo la devolución de la niña, además del pago de US$1 millón. Inicialmente, Epps no contaba con abogados y tuvo que representarse a sí misma en el tribunal, hasta que Pamela DeCamp, abogada de la Sociedad de Asistencia Legal de Virginia, asumió su caso.

Epps rechazó una entrevista con la BBC. En una declaración, su abogada dijo que estaban "muy agradecidos por los esfuerzos de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, California, para obtener justicia para los niños pequeños".

Su caso continuará hasta el próximo mes de marzo. La bebé está bajo la custodia de los servicios sociales, pero actualmente vive con Epps. Recientemente celebró su primer cumpleaños.

"Ella permanece sana y feliz en Virginia. Y confiamos en que seguirá así", dijo DeCamp.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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