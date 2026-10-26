El presidente Luis Abinader comparecerá junto al alto mando militar este lunes 26 de octubre para abordar la seguridad en la frontera dominico-haitiana y las medidas adoptadas ante la crisis de Haití. La Agenda Semanal fue adelantada para las 3:00 de la tarde, dos horas antes de su horario habitual, tras el anuncio de dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería en la frontera sur, así lo confirmó esta noche el Ministerio de Defensa.

Según la convocatoria, acompañarán al mandatario el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el titular de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, y los mandos responsables de la seguridad fronteriza. La comparecencia se celebrará mientras continúa la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre. Al cierre del domingo, las fuentes revisadas no confirmaban su localización ni la identidad de los restos humanos recibidos por la fuerza multinacional.

La comparecencia abrirá un espacio para que la prensa pregunte al presidente y a los responsables militares sobre el despliegue y las medidas de vigilancia fronteriza. La convocatoria no detalla todos los asuntos que serán tratados. Hasta el cierre de esta crónica tampoco se había precisado cuántos efectivos integran los dos batallones adicionales ni cuánto tiempo permanecerán en la zona sur.

Viernes 23 | Refuerzos en Jimaní

A primeras horas de la noche del viernes 23, un nuevo contingente del Ejército llegó a Jimaní y se incorporó al Décimo Cuarto Batallón de Infantería, según la cobertura periodística. El refuerzo coincidió con los operativos de búsqueda en Haití; no se precisó la hora de llegada.

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Los videos publicados mostraron vehículos militares entrando a la zona. EFE recogió reportes de al menos siete vehículos y unos 40 soldados, cifras que las autoridades no habían confirmado. Tampoco se informó cuánto tiempo permanecería ese contingente en Jimaní.

El jueves 22, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había informado que más de 10 mil militares vigilaban la frontera y que se enviarían recursos adicionales si era necesario. Tras la llegada del viernes no se publicó un nuevo balance de efectivos.

Los cuatro técnicos militares salvadoreños desaparecieron después de una emboscada el 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Según EFE, el jueves 22 llegó apoyo desde El Salvador para participar en su búsqueda.

Sábado 24 | El mercado sigue abierto

El sábado 24, comerciantes y vehículos entraron desde temprano a Mal Paso, según la cobertura periodística. Un reporte publicado ese día señalaba que el paso había permanecido abierto durante la mañana.

Aunque los lunes y jueves concentran el mayor movimiento del mercado binacional, donde compran y venden dominicanos y haitianos, ese sábado el intercambio continuó.

Durante la jornada, el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Freddy Rafael Soto Thormann, recorrió puntos de la frontera y de la verja, según la cobertura periodística. No se reportó una suspensión del paso durante esas visitas.

El paso abierto, sin embargo, no garantizaba buenas ventas. Algunos comerciantes citados por la prensa reportaron menos compradores y relacionaron esa disminución con la inseguridad en Haití. Sus testimonios no permiten calcular las pérdidas de todo el mercado.

Los comerciantes también describieron la presencia de policías haitianos y efectivos internacionales en la carretera hacia Puerto Príncipe, que vincularon con la búsqueda de los desaparecidos.

Sábado 24 | Refuerzo fronterizo

A las 8:24 p. m. El sábado 24, la Presidencia publicó el anuncio de Abinader sobre el refuerzo de la frontera, especialmente en el sur, con más soldados, blindados, aeronaves y drones. El registro corresponde a la difusión oficial, no a la hora del despliegue.

El mandatario afirmó que el país estaba preparado para responder si las bandas se acercaban a la frontera y sostuvo que, hasta entonces, eso no había ocurrido.

Abinader también anunció apoyo e intercambio de información de seguridad con El Salvador y coordinación con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), que opera en Haití. No se detallaron los recursos ofrecidos ni se anunció la participación directa de tropas dominicanas en la búsqueda.

Sábado 24 | Controversia sobre los restos

Ese sábado, The New York Times publicó que se habían recuperado restos humanos que podían pertenecer a los cuatro técnicos. EFE recogió la información, sin una identificación confirmada.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó que los restos correspondieran a los desaparecidos y señaló diferencias físicas y prendas de otros ejércitos, según Reuters y EFE. Sus declaraciones no estuvieron acompañadas, en las fuentes consultadas, de una identificación forense definitiva.

Domingo 25 | Identificación pendiente

El domingo 25, la GSF informó que había recibido restos humanos por medio de una organización humanitaria, pero no podía establecer si pertenecían a los desaparecidos. Un despacho de la agencia EFE sobre el comunicado fue publicado a las 10:11 a. m.; esa hora no corresponde a la recepción de los restos.

La fuerza anunció que continuaría la búsqueda y comunicaría novedades una vez verificadas. La GSF aclaró además que una identificación militar de Chad difundida en redes pertenecía a un efectivo que perdió el documento durante la búsqueda y permanece con su unidad. Esta aclaración de la fuerza multinacional no establece quiénes son las personas cuyos restos fueron entregados.

Domingo 25 | Dos batallones adicionales

A la 1:32 p. m. El domingo 25, la Presidencia difundió el anuncio realizado por Abinader desde Santiago: dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería para la frontera sur. No precisó la hora del despliegue.

El presidente habló de cerca de 11 mil militares desplegados antes de ese envío. No indicó cuántos soldados integraban los nuevos batallones ni si el convoy del viernes formaba parte del mismo refuerzo, por lo que no se dispone de una cifra final de efectivos.

Abinader justificó el despliegue como una medida para proteger el territorio dominicano. Según EFE, evitó ofrecer detalles sobre una posible ayuda a la búsqueda de los salvadoreños por razones de seguridad.

Domingo 25 | Comparecencia anunciada

La cobertura periodística de las 7:25 p. m. dio cuenta de la convocatoria de La Agenda Semanal para el lunes 26, centrada en la situación fronteriza. El encuentro con la prensa se adelantó de las 5:00 a las 3:00 de la tarde.

La convocatoria anuncia la participación de los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores y de los mandos militares responsables de la frontera.

Domingo 25 | Reunión de seguimiento

Durante la noche del domingo, Abinader se reunió por más de una hora en la casa de Gobierno con los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores para tratar la crisis haitiana y la vigilancia fronteriza. No se habían divulgado detalles oficiales del encuentro. El mandatario también había anunciado una conversación con Bukele para el lunes, cuyos resultados no estaban disponibles al corte informativo.

Al cierre | Lo que sigue pendiente

Siguen pendientes la localización de los cuatro técnicos, la identificación definitiva de los restos y un balance verificado de la búsqueda. Del lado dominicano, las fuentes revisadas tampoco precisan el número final de militares tras el envío de los dos batallones ni el costo del refuerzo.