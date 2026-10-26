La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) identificó varios aspectos que los periodistas y los medios de comunicación deben tener en cuenta al ejercer su labor en República Dominicana, entre ellos el acceso a la información pública, las condiciones para cubrir acontecimientos y las posibles restricciones legales a la libertad de expresión.

En su informe por país, presentado durante la 82.ª Asamblea General de la SIP en Bogotá, el organismo señaló que, aunque el país mantiene en términos generales un ambiente favorable para la libertad de prensa y de expresión, existen situaciones que requieren atención.

¿Qué situaciones afectan el trabajo de los periodistas?

El informe recoge episodios de agresiones y restricciones durante coberturas periodísticas. Entre ellos figura el caso de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, quien fue empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo.

También menciona la agresión contra Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, quien a finales de julio fue despojado de su teléfono mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia de esa provincia. Según el documento, la agresión habría sido cometida por particulares.

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Estos casos forman parte de las situaciones que la SIP considera relevantes para evaluar las condiciones en que los periodistas realizan su trabajo.

¿Qué pasa con el acceso a las fuentes oficiales?

La SIP expresó preocupación por la eliminación de La Semanal, el espacio que permitía al presidente Luis Abinader mantener encuentros regulares con periodistas.

Para el organismo, la reducción de los espacios de contacto directo entre el mandatario y los medios genera inquietud sobre el acceso a las fuentes oficiales y a la información pública.

El señalamiento se refiere a las oportunidades de los periodistas para formular preguntas y obtener información directamente de las autoridades.

¿Qué preocupación plantea la SIP sobre el Código Penal?

El organismo también advirtió sobre disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública, debido a sus posibles efectos sobre la investigación periodística, las denuncias de asuntos de interés público y las críticas a funcionarios y otras personas con responsabilidades.

La SIP considera que este marco jurídico debe observarse por sus implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Su informe plantea una preocupación sobre posibles efectos restrictivos, no la constatación de que todas esas consecuencias se hayan producido.

¿Cómo afecta el entorno digital a la información?

Otro de los puntos del informe es el deterioro del ecosistema informativo digital. La SIP señala que la desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas tienen una presencia creciente en la conversación pública.

El organismo advierte, además, que algunas cuentas y plataformas utilizan una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas.

Al mismo tiempo, reconoce que la expansión de los canales digitales ha ampliado el pluralismo informativo. El desafío, según el documento, consiste en distinguir entre los contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación y aquellos que se presentan como periodísticos sin responder necesariamente a esas prácticas.

¿Qué decidió el Tribunal Constitucional sobre publicaciones periodísticas?

La SIP destacó una decisión del Tribunal Constitucional que rechazó en septiembre un recurso dirigido a eliminar publicaciones de Diario Libre y Google LLC, difundidas en 2019, sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador.

De acuerdo con el informe, el Tribunal tomó en cuenta que la información procedía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones informaban sobre una investigación sin presentar al reclamante como culpable.

La SIP consideró el fallo relevante para el equilibrio entre la libertad de prensa, la protección de datos personales y el llamado derecho al olvido, un principio invocado para solicitar la eliminación o desindexación de información personal publicada en internet.

¿Qué debe tenerse en cuenta?

Los señalamientos de la SIP abarcan distintas dimensiones del ejercicio periodístico: la seguridad durante las coberturas, el acceso a las autoridades y a la información pública, el marco legal de la expresión y la circulación de contenidos en plataformas digitales.

El informe no afirma que el país haya perdido de manera general las condiciones para ejercer el periodismo. Su advertencia se concentra en situaciones específicas que, a juicio del organismo, requieren atención para preservar la libertad de prensa y el acceso de la ciudadanía a información de interés público.

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