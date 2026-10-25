El presidente Luis Abinader abordará este lunes la situación de seguridad en la frontera dominico-haitiana y las medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis en Haití, durante una edición de La Agenda Semanal pautada para las 3:00 de la tarde, dos horas antes del horario habitual.

El mandatario estará acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, y mandos militares responsables de la seguridad nacional.

La convocatoria se produce en medio del agravamiento de la situación de seguridad en Haití y de la movilización de fuerzas militares en la zona fronteriza. El tema también cobró relevancia tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, hecho que llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de un contingente militar para intentar rescatarlos de las pandillas que controlan parte del territorio haitiano.

Gobierno refuerza la frontera sur

Abinader informó este domingo que República Dominicana cuenta con cerca de 11,000 militares desplegados en la frontera y que se incorporaron dos batallones adicionales en la zona sur, junto con equipos pesados y de artillería.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente sostuvo que el refuerzo busca garantizar la seguridad del territorio dominicano y afirmó que la frontera ya disponía de una estructura militar que consideraba suficiente antes de la ampliación del despliegue.

“Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobre reforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad”, expresó.

En la presentación de este lunes, el Gobierno prevé tratar las medidas de vigilancia y protección de la zona limítrofe, en un contexto marcado por la violencia de las pandillas en Haití.

La convocatoria no detalla si se anunciarán nuevas medidas militares o migratorias ni si se ofrecerá un balance actualizado del despliegue de tropas y equipos en la frontera.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más