Ito Bisonó explica por qué RD no participa en operaciones militares contra bandas en Haití: intervención podría aumentar las tensiones

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la República Dominicana no participa directamente en las operaciones militares contra las bandas criminales en Haití debido a los antecedentes históricos entre ambas naciones y los riesgos políticos y diplomáticos que supondría una intervención de tropas dominicanas.

Durante LA Agenda Semanal, el canciller sostuvo que las misiones internacionales de paz deben observar principios como el consentimiento de las partes involucradas, la imparcialidad y las restricciones al uso de la fuerza.

En ese sentido, indicó que la participación militar dominicana podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de las operaciones, afectar su legitimidad y credibilidad, además de provocar una posible escalada regional del conflicto.

Bisonó explicó que, por estas razones, el Gobierno dominicano ha concentrado sus esfuerzos en respaldar las iniciativas internacionales mediante mecanismos diplomáticos, humanitarios y logísticos, sin involucrarse directamente en los enfrentamientos contra las organizaciones criminales haitianas.

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¿Cómo colabora República Dominicana con la misión en Haití?

El funcionario detalló que el país facilita el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, debido a las dificultades de acceso por los puertos y aeropuertos del vecino país.

Asimismo, señaló que las autoridades dominicanas brindan apoyo para las evacuaciones médicas de personal civil y militar, autorizan operaciones aéreas humanitarias y facilitan el traslado de cargamentos de sangre, suministros, equipos y materiales destinados a la misión.

Estas acciones, según explicó, permiten respaldar los esfuerzos internacionales para recuperar la seguridad en Haití sin comprometer directamente a las Fuerzas Armadas dominicanas en las operaciones de combate.

Más de 2,000 efectivos internacionales desplegados en Haití

Al referirse al Grupo de Supresión de Pandillas (GSF), Bisonó explicó que se trata de una fuerza multinacional con componentes policiales, militares y civiles, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y coordinada con las autoridades haitianas.

Su objetivo es contribuir al restablecimiento de la seguridad, combatir las estructuras criminales, proteger infraestructuras esenciales y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por la violencia.

El canciller mencionó entre los países participantes a Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el funcionario, actualmente hay 2,181 efectivos internacionales desplegados en Haití, mientras que se proyecta alcanzar los 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.

Bisonó reiteró que República Dominicana continuará respaldando los esfuerzos multilaterales para contribuir a la estabilización del vecino país, manteniendo su participación en el ámbito diplomático, humanitario y logístico.

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