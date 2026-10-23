El Ministerio de Defensa informó que las condiciones actuales en la frontera dominicana no justifican medidas extraordinarias, por lo que no contempla un cierre fronterizo. Según la máxima autoridad de la Defensa, las actividades comerciales, sociales y cotidianas continúan con normalidad.

La institución indicó que la situación en territorio dominicano permanece bajo supervisión de las autoridades competentes y que, hasta el momento, no existen circunstancias que ameriten alterar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas.

Evaluación de la situación en Haití

La evaluación se realizó durante una reunión encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de República Dominicana, para analizar la evolución de los acontecimientos en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

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En el encuentro participaron los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como los responsables de los principales organismos de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

También asistieron los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa.

Vigilancia permanente y respuesta preventiva

La reunión forma parte del esquema permanente de vigilancia, coordinación interinstitucional y evaluación de escenarios de las Fuerzas Armadas, orientado a fortalecer su capacidad de anticipación y respuesta ante situaciones que puedan afectar la seguridad y las actividades en la zona fronteriza.

Las Fuerzas Armadas mantendrán el seguimiento de los acontecimientos en Haití en coordinación con los demás organismos del Estado con responsabilidades en la zona. Para ello, intercambiarán información y realizarán análisis de inteligencia y evaluaciones de posibles escenarios, con el fin de adoptar las medidas preventivas y proporcionales que resulten necesarias.

Según el Ministerio de Defensa, esta estrategia busca preservar la soberanía nacional y la integridad territorial, así como las condiciones de tranquilidad necesarias para las actividades económicas y sociales de las comunidades fronterizas.

Coordinación para la toma de decisiones

Fernández Onofre reiteró la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los componentes de las Fuerzas Armadas y los organismos estatales involucrados, para que las decisiones se sustenten en evaluaciones objetivas, información actualizada y criterios de seguridad y defensa.

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la protección del territorio nacional y la seguridad de la población. Señaló que mantendrá una postura de vigilancia, prudencia y firmeza, sin generar alteraciones innecesarias en la vida cotidiana ni en las actividades productivas y comerciales de la zona fronteriza.