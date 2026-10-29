El comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jimmy Arias Grullón, supervisó la vigilancia y la capacidad de respuesta de las tropas en la frontera sur, en un contexto marcado por la crisis de seguridad en Haití y por el refuerzo militar dispuesto por el Gobierno para proteger el territorio nacional.

El jefe militar recorrió instalaciones en San Juan de la Maguana, Elías Piña, Neyba y Jimaní. Según el Ejército, la supervisión abarcó los controles de acceso en los pasos fronterizos, el perímetro del muro y las condiciones del personal.

Esta semana, el presidente Luis Abinader informó que la frontera sur había sido reforzada con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería. Estos recursos se sumaban a un despliegue previo de aproximadamente 11 mil militares en la zona fronteriza, según el mandatario.

Abinader explicó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las operaciones contra las pandillas en Haití para evaluar sus posibles repercusiones en la seguridad dominicana. El Gobierno presentó el refuerzo como una medida preventiva.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Supervisión de pasos y fortalezas

La jornada comenzó en la sede de la 3.ª Brigada de Infantería, en San Juan de la Maguana, donde el coronel Armando Montero Feliz recibió al comandante general. Allí, Arias Grullón pasó revista a las tropas e inspeccionó los recursos tácticos y logísticos disponibles.

En Elías Piña, visitó la fortaleza La Estrelleta y supervisó el paso fronterizo formal y el perímetro del muro. Allí evaluó los dispositivos de vigilancia y los controles destinados a prevenir actividades ilícitas.

Acompañado por el comandante de la quinta Brigada de Infantería, general Fredy Rafael Soto Torman, Arias Grullón continuó el recorrido en la fortaleza El Cambronal, en Neyba. La comitiva se trasladó luego a la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, y concluyó la jornada en el paso fronterizo de esa localidad.

La institución indicó que la evaluación también incluyó la preparación operativa y el apoyo logístico de las unidades encargadas de custodiar la línea fronteriza.

Durante los encuentros con los soldados, Arias Grullón les pidió cumplir su misión de defensa territorial y evitar conductas que comprometan la integridad de la institución.

“La defensa de la soberanía nacional es un compromiso patriótico irrenunciable. Exhorto a cada soldado a mantenerse firme y alejado de las tentaciones del día a día”, expresó el oficial.