La Dirección General de Migración (DGM) reforzó durante el fin de semana los controles migratorios en las provincias fronterizas y las principales rutas de acceso hacia los centros urbanos, ante el incremento de las operaciones contra las pandillas en Haití.

La institución informó que desplegó personal operativo y de inteligencia en las regiones noroeste y suroeste del país, con especial atención a las cinco provincias fronterizas, para detectar movimientos migratorios irregulares y verificar la identidad de las personas detenidas.

El operativo fue supervisado el sábado y el domingo por los directores de Inteligencia y de Control Migratorio, el general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, y el coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, del Ejército, respectivamente.

Según la DGM, los funcionarios revisaron puestos de chequeo, centros de procesamiento, controles interinstitucionales y dispositivos de vigilancia en corredores considerados estratégicos para la detección de movimientos migratorios irregulares.

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Refuerzan controles en pasos fronterizos

La Dirección General de Migración indicó que también fortaleció los procedimientos de identificación y verificación documental en los pasos fronterizos formales.

Entre las medidas anunciadas figura la toma de datos biométricos al 100 % de las personas que acceden a los mercados binacionales, aunque la institución no ofreció cifras sobre la cantidad de personas procesadas durante el fin de semana.

La entidad explicó que las acciones buscan impedir el ingreso de personas vinculadas a estructuras criminales y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes relacionados con la situación de seguridad en Haití.

Los controles abarcan tanto las zonas fronterizas como las principales vías de desplazamiento hacia los centros urbanos y Santo Domingo.

Coordinación con organismos de seguridad

La DGM señaló que las operaciones se realizan en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

La institución afirmó que durante las supervisiones se observó un ambiente de normalidad en las provincias fronterizas y destacó la coordinación entre las distintas unidades desplegadas.

Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas personas fueron detenidas durante el operativo, cuántas resultaron en situación migratoria irregular ni si se identificaron integrantes de organizaciones criminales entre los intervenidos.

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