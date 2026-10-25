Un incendio fue reportado la noche de este domingo en una fábrica de aceite ubicada en el kilómetro 4 de la provincia San Cristóbal.
Hasta el momento, se desconocen las causas del fuego, la magnitud de los daños ni si hay personas heridas o afectadas.
Tampoco se dispone de información confirmada sobre las unidades de bomberos que acudieron al lugar o sobre el estado de las labores para controlar las llamas.
Se espera que las autoridades ofrezcan detalles sobre el incidente y las circunstancias en que se produjo.
Avance…
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