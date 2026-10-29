La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, confirmó que el Ministerio Público investiga al menos ocho casos relacionados con personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

La representante del Ministerio Público explicó que se realizan levantamientos y se escuchan testimonios de personas que puedan aportar información sobre los hechos.

«A la sociedad y la comunidad le decimos que confíen y nos den la oportunidad de verificar caso a caso, ver las circunstancias en las que se dan y que tengan la certeza y la seguridad de que el Ministerio Público, siempre que tenga los argumentos y las evidencias necesarias, los responsables serán sometidos a las autoridades judiciales competentes», manifestó Abreu.

La fiscal respondió así al ser abordada sobre las reacciones de algunos sectores que cuestionan la actuación policial de «poner en 29» a presuntos delincuentes incluidos en la lista de los más buscados, a quienes la Policía califica de «antisociales» y «altamente peligrosos».

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Entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre de 2026, agentes de la Policía Nacional en Santiago mataron a 15 presuntos delincuentes en los llamados intercambios de disparos.

En cuanto a las personas buscadas por la Policía que se han entregado, Abreu indicó que algunas permanecen bajo custodia y que, en otros casos, se han solicitado medidas de coerción. Sin embargo, no se han dado a conocer públicamente los procesos judiciales correspondientes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más