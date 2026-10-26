La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) considera necesario reforzar la seguridad en la frontera con Haití sin interrumpir el comercio de mercancías entre ambos países, ante la situación de inseguridad en el territorio haitiano.

La presidenta de la organización, Laura Peña Izquierdo, sostuvo que el mercado binacional representa una actividad comercial importante para la zona fronteriza y expresó su esperanza de que el aumento de los equipos de seguridad permita contener la situación y evitar el ingreso de pandilleros haitianos a República Dominicana.

“Vamos a esperar que con más equipos de seguridad se pueda contener la situación, se pueda asegurar la seguridad del país y que sus pandilleros no se transporten hacia República Dominicana”, manifestó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de reforzar la vigilancia fronteriza sin interrumpir el comercio, Peña Izquierdo respondió afirmativamente y reiteró la importancia de mantener esa actividad económica.

La dirigente empresarial indicó que, hasta el momento, Copardom no ha recibido reportes de afectaciones al comercio de mercancías entre las empresas que forman parte de la organización.

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“No hemos tenido ese reporte, por lo menos en las empresas que son miembros de Copardom”, señaló.

Copardom apuesta al diálogo para consensuar reforma laboral

En otro orden, Peña Izquierdo afirmó que el sector empresarial mantiene su disposición de recurrir al diálogo social para alcanzar acuerdos sobre los puntos que continúan pendientes de consenso en la reforma al Código de Trabajo.

La presidenta de Copardom señaló que los costos laborales forman parte de los asuntos que todavía deben negociarse entre los sectores involucrados.

“Siempre el sector empresarial va a recurrir a lo que es el diálogo social. Es la herramienta por excelencia para cualquier negociación entre empresas y trabajadores”, expresó.

Peña Izquierdo sostuvo que, desde la perspectiva empresarial, contar con empresas más competitivas y reducir los costos laborales contribuiría a generar nuevos puestos de trabajo y estimular la creación de empresas por parte de los emprendedores.

“Para crear empleo necesitamos tener empresas más competitivas y que tengan menos costos laborales para crear nuevos espacios de trabajo, pero también para que emprendedores se incentiven a crear empresas”, manifestó.

La dirigente empresarial reiteró así la posición de Copardom de continuar las conversaciones para consensuar los aspectos pendientes de la modificación de la legislación laboral.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más