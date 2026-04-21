El arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis Católica Romana de Santiago de los Caballeros, monseñor Héctor Rodríguez, expresó su indignación y preocupación tras la muerte violenta de un conductor en esta ciudad, hecho que calificó como una muestra del deterioro de la convivencia social.

El líder religioso lamentó que, aunque en la sociedad no siempre se estará de acuerdo, es fundamental construir desde la educación una cultura de respeto, paz y dignidad humana, valores que, afirmó, no se evidenciaron en este caso ocurrido en Santiago de los Caballeros.

Rodríguez describió el suceso como una acción de “turba” que no corresponde a una sociedad organizada, considerándolo vergonzoso y preocupante.

En ese sentido, manifestó su esperanza de que las autoridades actúen y se haga justicia.

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Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la educación desde el núcleo familiar, al señalar que los involucrados en hechos de violencia son reflejo de su formación en el hogar y la escuela.

“Es vergonzoso para nosotros como sociedad, para la Iglesia y a nivel personal”, expresó el arzobispo, al reiterar su llamado a trabajar en la formación de valores.

¿Qué sucedió?

Un conductor de un camión recolector de desechos sólidos perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca por un grupo de motoristas, en un hecho ocurrido en Santiago de los Caballeros.

La víctima fue identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien, según versiones preliminares, fue perseguido por varios motoconchistas tras un presunto accidente de tránsito.

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho se habría originado cuando el conductor supuestamente impactó a un motorista e intentó marcharse del lugar, lo que desató una persecución que terminó en las cercanías del Palacio de Justicia de Santiago.

Al ser alcanzado, fue agredido por una multitud que le ocasionó heridas mortales con un arma blanca.

¿Qué dijo la Policía Nacional?

La Policía Nacional en Santiago informó sobre el arresto de ocho motoconchistas, investigados por presuntamente integrar una turba que agredió a un hombre que posteriormente falleció a causa de heridas de arma blanca.

El ataque, protagonizado por los motoconchistas, quedó registrado en video, cuyas imágenes han sido difundidas en redes sociales.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente se originó tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes, cuando el camión conducido por Abreu Quezada impactó una motocicleta, lo que desató una persecución por parte de varios motoconchistas.

¿Qué pasará a nivel de justicia?

El Ministerio Público en Santiago notificó este lunes que solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete hombres (motoristas) investigados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, fallecido tras ser atacado por una turba de los implicados.

Según el comunicado de la Fiscalía local, los imputados e investigados por la muerte del conductor del camión de la empresa de limpieza Conlursa son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, dijo que hay una octava persona que está prófuga y es buscada por la Policía. “Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho se habría originado cuando el conductor supuestamente impactó a un motorista e intentó marcharse del lugar, lo que desató una persecución que terminó en las cercanías del Palacio de Justicia de Santiago.

Al ser alcanzado, fue agredido por una multitud que le ocasionó heridas mortales con un arma blanca.

Las investigaciones indican que el conductor fue interceptado y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho. A pesar de lograr llegar al Palacio de Justicia, donde fue auxiliado, murió mientras recibía atenciones médicas.

Qué se sabe del caso de Deivy Carlos Abreu Quezada En la investigación las autoridades establecen que mientras Abreu Quezada conducía el camión de la empresa Conlursa, que presta servicio de limpieza al Ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quienes reclamaban al conductor por un supuesto roce a una motocicleta. “Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta”, se lee el informe de la Fiscalía, que se refiere a los motoristas como una “turba asesina”, que persiguió al chofer hasta el Palacio de Justicia, donde le propinaron la herida que causó su muerte. MIRA TAMBIÉN Reportan accidente en la autopista 6 de Noviembre Juristas analizan desistimientos y debate social en caso Jet Set El cuerpo de Delvy Carlos Abre Quezada fue sepultado el domingo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, de donde era oriundo.

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