Un tribunal de La Altagracia condenó a 30 y 20 años de prisión a cinco hombres hallados culpables de cometer intento de asesinato y delitos de drogas.

Orlando Cedeño Acosta (el Light) y Omar Antonio de la Cruz (Ñoño) fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por intento de asesinato, mientras que Esterlin Rikervin Vilorio (Gafita) fue sentenciado igualmente a 30 años por patrocinio de drogas. También, fueron condenados Neifi Neftalis Núñez y Joan Eusebio a 20 años de prisión por tráfico de drogas.

El grupo formaba parte de una red que se dedicaba al secuestro, robo, sicariato, porte y tenencia de armas de fuego ilegal, y al tráfico de drogas y sustancias controladas, según consta en el expediente acusatorio instrumentado por los fiscales Rony Yordany Mercedes y Aneurys Castillo de Jesús.

Los fiscales litigantes Luis Omar García y Hendrich Ramírez presentaron la acusación ante los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia, Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.

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La Fiscalía de La Altagracia, conjuntamente con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim), del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y de la Dirección Central de Inteligencia Sensitiva, desarticuló la red del crimen organizado, dirigida, patrocinada y coordinada por el ahora condenado Esterlin Rikervin Vilorio.

El expediente señala que los procesados coordinaron asesinar al señor Joel de Jesús Rodríguez Durán, para lo cual rentaron varios vehículos que usaron también para el traslado de sustancias controladas.

Los procesados alquilaron un apartamento en el sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional, que utilizaron como centro de acopio y almacenamiento de las armas de fuego y las sustancias controladas, así como también las vestimentas y diferentes artículos utilizados en el intento de asesinato.

Detalla que, utilizando armas de fuego de manera ilegal, los procesados cometieron el intento de asesinato el día 25 del mes de marzo del año 2023, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, luego de interceptar a la víctima Joel de Jesús Rodríguez Durán mientras transitaba en un vehículo marca Volkswagen, de color Blanco, por la calle Tercera del sector Villa Cristal del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Los procesados se desmontaron de dos vehículos en que se desplazaban y le dispararon a la víctima, quedando la acción grabada en vídeos de cámara de seguridad de la zona. Al ser inspeccionada dicha escena, fueron recolectados por agentes policiales la cantidad de diecisiete (17) casquillos de armas de fuego.

Durante las pesquisas a los ahora condenados también les fueron ocupados 17.75 kilogramos de cocaína clorhidratada y 2.29 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA) (éxtasis), conforme al Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-03-01-005452, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Igualmente, les fueron incautadas varias armas de fuego, incluyendo una pistola marca Glock 19, con su cargador y ocho cápsulas calibre 9mm, una pistola marca Taurus, calibre 9mm, con su cargador y quince cápsulas para la misma, una pistola marca Smith and Wesson, color negro con gris, calibre 9mm, con su cargador y catorce cápsulas para dicha arma, así como una escopeta, calibre 12mm, marca Mosberg. Además, fueron ocupados dos cuchillos.

En el transcurso de la operación también fueron incautados varios vehículos, teléfonos celulares, prendas de vestir, diferentes documentos, así como dinero en pesos y dólares.

Por este caso, Vilorio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, mientras que Cedeño Acosta, De la Cruz, Núñez y Eusebio se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia.

Mujer que mató a otra en La Altagracia deberá cumplir 15 años de prisión

Fue condenada a 15 años de prisión una mujer procesada por el Ministerio Público por matar a otra con un arma blanca en el sector La Lomita, del municipio San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia, en el año 2024.

El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a Valeria De Los Santos Paredes por provocarle la muerte a causa de una herida en el tórax a Alejandrina Núñez Merisus (Cocota).

La sentencia establece el cumplimiento de la pena en la cárcel pública para mujeres de Higüey, en la provincia La Altagracia, así como el pago de una indemnización de 5.0 millones de pesos a los familiares de la víctima.

La procesada fue arrestada en flagrante delito, el 16 de noviembre de 2024, en la calle Carlos Ozuna del indicado sector. El crimen ocurrió en medio de una discusión por asuntos personales.

En la escena del hecho se encontró el cuchillo, color plateado, utilizado por la procesada para herir de muerte a la víctima. Según el informe de patología forense, de fecha 23 de enero de 2025, el arma concuerda en cuanto a diámetro y grosor con la herida que recibió la víctima.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Luis Omar García. Durante el proceso el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez, quienes presentaron diferentes pruebas con las cuales sustentaron la acusación ante el tribunal, integrado por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.

Los representantes del Ministerio Público demostraron ante el tribunal que De los Santos Paredes violó los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. Durante el juicio, tras presentar sus conclusiones, los fiscales solicitaron que la procesada fuera condenada a 20 años de prisión.

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