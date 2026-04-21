El líder evangélico dominicano Ezequiel Molina expresó su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones frente a Irán, al tiempo que cuestionó al papa León XIV, a quien acusó de adoptar posiciones contrarias a la Iglesia católica y de inclinarse hacia el islam y corrientes de izquierda.

El presidente de La Batalla de la Fe y referente de la Iglesia Mahanaim afirmó que Trump “nos defiende a nosotros” y sostuvo que, en contextos de conflicto, “para evitar muchos muertos hay que matar a un grupito”, en alusión a la estrategia de ataques selectivos en Medio Oriente atribuida a la administración estadounidense.

Molina enmarcó su postura en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como el papel de Israel en la región, en medio de una escalada de violencia que también afecta a la Franja de Gaza.

En otro orden, el pastor criticó al papa León XIV, a quien acusó de actuar “en contra de su propia Iglesia” y de mostrar mayor cercanía con el islam y sectores de izquierda.

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“El Papa se inclina cuando visita las mezquitas. Así está halando más para el islam y la izquierda. Los católicos deberían abrir los ojos”, dijo en una entrevista publicada por el periódico Hoy.

También reprochó lo que considera un silencio del pontífice ante la violencia contra cristianos en países como Nigeria y Egipto, al señalar que, según su criterio, reacciona de forma distinta cuando los hechos involucran a líderes occidentales. “Cuando matan a los cristianos en Nigeria, el Papa se queda callado”, sostuvo.

Las declaraciones de Molina se producen en un contexto de debate internacional sobre el rol de líderes religiosos frente a conflictos geopolíticos y tensiones interreligiosas.

Apoyo al papa

El pasado jueves 16, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) envió una carta al papa León XIV para trasladarle su apoyo a su llamado a "deponer las armas" y "procurar la paz" y mostrar su rechazo a quienes "pretenden silenciar su voz o tergiversar su mensaje", anunció este jueves la institución.

"La palabra del Señor nos alienta a confiar y a manifestar nuestra comunión con usted, Sucesor de Pedro, en estos momentos de gran conmoción en el mundo, donde su voz resuena llamando a deponer las armas, a establecer el camino del diálogo sincero y procurar la paz", expresó la CED en su misiva fechada este miércoles.

Sin mencionar directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, el Episcopado dominicano manifestó al papa que "se une a su clamor en el llamado a la paz y, a la vez, eleva su oración a Dios Todopoderoso para que le llene de fortaleza, en el anuncio valiente del Evangelio".

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