El Ministerio Público en Santiago notificó este lunes que solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete hombres (motoristas) investigados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, fallecido tras ser atacado por una turba de los implicados.

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Según el comunicado de la Fiscalía local, los imputados e investigados por la muerte del conductor del camión de la empresa de limpieza Conlursa son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, dijo que hay una octava persona que está prófuga y es buscada por la Policía. “Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña.

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Qué se sabe del caso de Deivy Carlos Abreu Quezada

En la investigación las autoridades establecen que mientras Abreu Quezada conducía el camión de la empresa Conlursa, que presta servicio de limpieza al Ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quienes reclamaban al conductor por un supuesto roce a una motocicleta.

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“Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta”, se lee el informe de la Fiscalía, que se refiere a los motoristas como una “turba asesina”, que persiguió al chofer hasta el Palacio de Justicia, donde le propinaron la herida que causó su muerte.

El cuerpo de Delvy Carlos Abre Quezada fue sepultado ayer domingo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, de donde era oriundo. Sus familiares reclaman justicia.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más