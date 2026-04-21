El obispo Jesús Castro Marte, de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, calificó como inaceptable la muerte del chófer Delvy Carlos Abreu en Santiago, a manos de motoristas.

“Es inaceptable que una cuadrilla de motoristas haya causado la muerte de un humilde trabajador en Santiago de los Caballeros. Este hecho responde a una peligrosa modalidad de grupos que actúan como bandas, sembrando miedo y alterando la paz social. Muchos casos no llegan a la muerte, pero ocurren con frecuencia y quedan en silencio; este se conoce porque fue grabado”, expresó.

El religioso señaló que, aunque los derechos humanos deben respetarse siempre, no pueden servir de excusa para la impunidad.

En ese sentido, insistió en que la ley debe aplicarse.

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“Sí, los derechos humanos deben respetarse siempre, pero eso no puede ser excusa para la impunidad. La ley está para aplicarse con firmeza. El Estado no puede seguir permitiendo que la violencia se adueñe del espacio público ni que ciudadanos honestos vivan bajo amenaza”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a actuar contra quienes delinquen, al tiempo que destacó el esfuerzo de los motoristas que trabajan de manera honrada.

“Aplicar con fortaleza las leyes contra quienes delinquen, y respeto para los miles de motoristas que, con dignidad, trabajan cada día por el sustento de sus familias. El país no puede seguir rehén de la violencia”, expresó.

¿Qué sucedió?

Un conductor de un camión recolector de desechos sólidos perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca por un grupo de motoristas, en un hecho ocurrido en Santiago de los Caballeros.

La víctima fue identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien, según versiones preliminares, fue perseguido por varios motoconchistas tras un presunto accidente de tránsito.

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho se habría originado cuando el conductor supuestamente impactó a un motorista e intentó marcharse del lugar, lo que desató una persecución que terminó en las cercanías del Palacio de Justicia de Santiago.

Al ser alcanzado, fue agredido por una multitud que le ocasionó heridas mortales con un arma blanca.

¿Qué dijo la Policía Nacional?

La Policía Nacional en Santiago informó sobre el arresto de ocho motoconchistas, investigados por presuntamente integrar una turba que agredió a un hombre que posteriormente falleció a causa de heridas de arma blanca.

El ataque, protagonizado por los motoconchistas, quedó registrado en video, cuyas imágenes han sido difundidas en redes sociales.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente se originó tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes, cuando el camión conducido por Abreu Quezada impactó una motocicleta, lo que desató una persecución por parte de varios motoconchistas.

¿Qué pasará a nivel de justicia?

El Ministerio Público en Santiago notificó este lunes que solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete hombres (motoristas) investigados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, fallecido tras ser atacado por una turba de los implicados.

Según el comunicado de la Fiscalía local, los imputados e investigados por la muerte del conductor del camión de la empresa de limpieza Conlursa son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, dijo que hay una octava persona que está prófuga y es buscada por la Policía. “Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho se habría originado cuando el conductor supuestamente impactó a un motorista e intentó marcharse del lugar, lo que desató una persecución que terminó en las cercanías del Palacio de Justicia de Santiago.

Al ser alcanzado, fue agredido por una multitud que le ocasionó heridas mortales con un arma blanca.

Las investigaciones indican que el conductor fue interceptado y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho. A pesar de lograr llegar al Palacio de Justicia, donde fue auxiliado, murió mientras recibía atenciones médicas.

Qué se sabe del caso de Deivy Carlos Abreu Quezada

En la investigación las autoridades establecen que mientras Abreu Quezada conducía el camión de la empresa Conlursa, que presta servicio de limpieza al Ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quienes reclamaban al conductor por un supuesto roce a una motocicleta.

“Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta”, se lee el informe de la Fiscalía, que se refiere a los motoristas como una “turba asesina”, que persiguió al chofer hasta el Palacio de Justicia, donde le propinaron la herida que causó su muerte.

El cuerpo de Delvy Carlos Abre Quezada fue sepultado el domingo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, de donde era oriundo.

Sus familiares reclaman justicia.

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