El obispo de la diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, recordó este lunes el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con un mensaje en el que resaltó el legado espiritual y humano del pontífice.

A través de su cuenta en la red social X, el religioso señaló que ha pasado un año de la Pascua Celestial del papa y expresó que la Iglesia local se une en oración por su encuentro con Jesucristo.

Marte destacó que las enseñanzas del papa Francisco permanecen vigentes y valoró su estilo cercano y su forma de comunicar. “Sus palabras concisas, con discernimiento, con cercanía y con su toque de humor”, escribió.

El obispo también afirmó que la voz del pontífice sigue presente como la voz de Jesucristo en medio de un mundo atomizado y trabado.

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"Hoy resuena su voz todavía: la voz de Jesucristo como el buen pastor , de la gente, de los pobres, de los humildes, de los descartados del mundo. En un mundo atomizado y a la vez trabado, seco y hostil, el Papa Francisco es una figura fascinante, un astro que iluminó las conciencias del hombre de hoy", señaló.

En su mensaje, describió al papa Francisco como una figura que iluminó la conciencia del mundo actual y aportó una sabiduría capaz de hacer arder los corazones.

Asimismo, citó al papa León XIV, quien habría señalado que, en el primer aniversario de su fallecimiento, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en los corazones.

"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones".

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más