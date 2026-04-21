La Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este martes que la convocatoria programada para hoy queda sin efecto para los docentes del nivel Secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores. La medida responde a la necesidad de realizar ajustes y labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica que soporta la quinta etapa del proceso evaluativo.

La decisión fue adoptada por consenso entre el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), con el propósito de garantizar mayor eficiencia, estabilidad y confiabilidad en la aplicación de esta fase.

El antecedente: caos y fallas el lunes 20 de abril

El aplazamiento de este martes se produce un día después de una jornada marcada por el caos. El lunes 20 de abril, la plataforma digital que soporta la EDD colapsó desde su inicio, generando retrasos en los 123 centros habilitados a nivel nacional donde estaban convocados aproximadamente 115,000 docentes.

Los maestros denunciaron caos generalizado: muchos no pudieron acceder al sistema, mientras otros vieron cómo la plataforma se cerraba abruptamente antes de que pudieran finalizar la prueba. Las fallas en el servicio de internet agravaron la situación en varios puntos del país.

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El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa calificó lo ocurrido como un "desastre nacional", mientras que la seccional de la ADP en Cayetano Germosén, provincia Espaillat, reportó irregularidades en el desarrollo de la jornada.

Ante esa situación, la Comisión Ejecutiva Nacional anunció que los docentes que participaron el lunes deberán repetir la evaluación el viernes 24 de abril, con el objetivo de "garantizar la transparencia y equidad del proceso".

¿Quiénes no deben presentarse este martes?

La comisión precisó que los docentes del nivel Secundario —especialmente los del primer ciclo del área académica—, así como coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores que habían sido convocados para esta jornada, no deberán presentarse hasta tanto sean notificados con las nuevas fechas de aplicación.

La convocatoria de hoy queda formalmente sin efecto mientras se completan las mejoras técnicas en curso. Las nuevas fechas serán comunicadas a través de los canales oficiales, por lo que se exhorta a los participantes a mantenerse atentos a dichas notificaciones.

Revisión técnica integral

Además del aplazamiento, la comisión señaló que continúa desarrollándose una revisión técnica integral del proceso, con el fin de fortalecer las etapas subsiguientes y asegurar condiciones adecuadas para todos los actores involucrados.

La Comisión indicó que mantiene un monitoreo permanente mediante equipos técnicos desplegados en el interior del país, así como personal especializado en la plataforma digital y en la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), operando las 24 horas del día.

La quinta etapa de la EDD se desarrolla luego de que la cuarta fase alcanzara un 77 % de ejecución, según reportó el Minerd a inicios de abril. Ese avance fue considerado como base suficiente para avanzar hacia la siguiente etapa, que ahora enfrenta serias dificultades técnicas.

La Evaluación del Desempeño Docente es un proceso sistemático que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua en el sistema educativo dominicano.

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