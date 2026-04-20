La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció este lunes que el colapso de la línea de internet del Ministerio de Educación (Minerd) está frenando el desarrollo de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD). "Ha colapsado la velocidad del internet", afirmó el prof. Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones del gremio y miembro de la Comisión Evaluadora, mientras recorría distintos centros sede para constatar la situación de primera mano.

Hasta 5 minutos por pregunta y plataforma que se cierra

De la Rosa describió un escenario crítico: la lentitud del sistema obliga a los docentes a esperar hasta cinco minutos para poder responder una sola pregunta, lo que hace prácticamente imposible completar la prueba dentro del tiempo estipulado.

"Hay maestros que no pueden llegar a más del 50% de las preguntas en el tiempo establecido y la plataforma se cierra", alertó el dirigente magisterial.

La situación, según confirmó De la Rosa, ya fue reportada formalmente al Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, instancia a la que el gremio exigió que tome las medidas correspondientes.

Reprogramación en los centros afectados

Ante la magnitud del problema, la ADP anticipó que será necesario reprogramar la evaluación en todos los centros donde los docentes no pudieron avanzar por causas ajenas a su voluntad.

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"Estamos procediendo en esos centros donde existe ese proceso hasta que pueda subir la velocidad del internet", insistió De la Rosa.

El dirigente llamó a los maestros a mantener la calma y garantizó que el gremio está monitoreando el proceso en tiempo real. "Ningún docente quedará sin evaluarse por situaciones que escapan de sus manos", aseguró.

115,000 docentes convocados

Esta quinta etapa, correspondiente al Ejercicio de Rendimiento Profesional, es una de las más masivas del proceso evaluativo impulsado por el Minerd. La convocatoria alcanza a unos 115,000 docentes distribuidos en 123 centros sede a nivel nacional. La cuarta fase del proceso había alcanzado un 77% de ejecución, según informó el ministerio previo al inicio de esta jornada.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más