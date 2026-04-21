El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, encabezó la juramentación de la nueva directiva del Consejo Nacional de Regantes (CNR) para el período 2026 – 2028. Durante el acto, el funcionario resaltó el trabajo mancomunado que mantiene la entidad con las distintas juntas, señalando dicha sinergia como un elemento fundamental para el fortalecimiento del sector agrícola y la seguridad alimentaria del país.
Caba Romano valoró el rol determinante de los regantes en la producción nacional y reiteró el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de continuar brindando el apoyo técnico necesario para garantizar el uso eficiente del agua. En ese mismo orden, los integrantes del Consejo se comprometieron a trabajar por una gestión justa y equitativa del recurso hídrico en las zonas de cultivo.
El recién electo presidente del CNR, Rafael García, quien también dirige la Junta de Regantes Monsieur Bogaert, expresó su disposición de trabajar de manera coordinada con la institución estatal. “Esperamos no defraudarlo. El INDRHI cuenta con nosotros y nosotros contamos con ustedes”, afirmó. El nuevo equipo directivo lo completan Narciso Gómez, de la Junta de Regantes Ulises Francisco Espaillat, como vicepresidente, y Yunior Bernard, de la Junta de Regantes de Dajabón, en calidad de secretario.
Por su parte, el presidente saliente del organismo, Blas Domínguez, agradeció el acompañamiento permanente del INDRHI durante su gestión. Al respecto, el titular del instituto destacó que bajo su administración se han robustecido las estructuras organizativas del sector, citando la creación de nuevas juntas en Vallejuelo y Nizaito como parte de la estrategia nacional para optimizar el riego.
Caba Romano recordó que, conforme al Decreto No. 79-01, las Juntas de Regantes son las entidades responsables de la administración, operación y conservación de los sistemas de riego mediante acuerdos de transferencia. Este modelo permite al INDRHI ofrecer asistencia técnica continua y asegurar el mantenimiento de la infraestructura hídrica nacional.
En la actividad participaron Leo Colón, en representación del Ministerio de Agricultura, así como el director de Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova, y el encargado de Atención al Usuario de Riego, Juanito Montilla, ambos del INDRHI.
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