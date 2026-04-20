La Comisión Ejecutiva Nacional de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), compuesta por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), informó que se mantuvo monitoreando la jornada del proceso de evaluación desarrollado en el día de hoy y que se atendieron las incidencias que se presentaron.

La comisión explicó que mantiene un monitoreo permanente del proceso mediante equipos técnicos desplegados en el interior del país, así como personal especializado en la plataforma digital y en la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), operando las 24 horas del día.

Igualmente, indicó que durante la jornada de este día se realizó una evaluación del proceso, en la cual "se registraron algunos incidentes que fueron debidamente atendidos y resueltos".

Además, subrayó que, como parte de los ajustes operativos, se realizaron extensiones de tiempo y reorganización de los grupos en ciertos casos, a fin de garantizar la participación de todos los docentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«Tenemos equipos técnicos en el interior del país, tenemos equipos técnicos a nivel de plataforma, y equipos técnicos también en la Dirección de Tecnología que están las 24 horas del día monitoreando este proceso», precisó el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo.

En ese sentido, informó que el proceso continuará desarrollándose el día de mañana conforme a lo establecido.

Convocados hoy lunes 20, convocados viernes 24

De igual manera, puntualizó que todo el que esté convocado para el día de mañana y en los días siguientes debe asistir de forma normal y que, según se acordó por consenso, "todo aquel que acudió durante el día de hoy a tomar la prueba" deberá acudir a realizarla este 24 de abril "aún la haya tomado este lunes".

«Hacemos un llamado a todo el magisterio nacional a que concurra según el cronograma establecido a realizar su evaluación, y aquellos que fueron convocados el día de hoy lunes 20 están convocados el día 24. Hemos estado en coordinación permanente, nos hemos percatado de que las incidencias fueron resueltas», indicó Julio Canelo, secretario general de la ADP y coordinador nacional de la EDD.

La jornada se desarrolla en 123 centros sede habilitados a nivel nacional, con la participación de aproximadamente 115 mil docentes previamente convocados a través de los canales oficiales.

Esta etapa corresponde al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), un componente clave para el fortalecimiento de la calidad educativa y el desarrollo de la carrera docente. Su propósito es evaluar las competencias profesionales del personal docente y directivo mediante situaciones estructuradas que simulan escenarios reales del ámbito educativo.

El proceso se realiza de manera presencial en los centros sede, pero la evaluación se ejecuta en formato digital a través del portal docente institucional, donde los participantes deben validar su identidad y acceder con sus credenciales asignadas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más