Al cumplirse 30 años del fallecimiento de monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, diversas voces de la Iglesia católica han recordado su legado pastoral y su aporte al desarrollo espiritual en la región Este del país.

El obispo Castro Marte destacó, a través de una publicación en redes sociales, la importancia de la figura de quien fuera segundo obispo de la Diócesis de La Altagracia en Higüey, resaltando que su memoria continúa viva entre los fieles.

“A treinta años ya de la partida de Mons. Hugo Eduardo Polanco Brito, hacemos votos al Señor por su eterno descanso. Su memoria sigue viva entre nosotros, su labor y celo apostólico nos siguen inspirando”, expresó.

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El mensaje subraya el impacto del liderazgo de Polanco Brito en la vida eclesial, destacando su entrega pastoral, vocación de servicio y compromiso con la Iglesia, elementos que, según el obispo, continúan guiando el caminar diocesano.

Monseñor Polanco Brito es recordado como una figura clave en el fortalecimiento de la Iglesia en la región, dejando un legado que aún inspira a generaciones de creyentes.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más