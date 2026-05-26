Las recientes declaraciones de Carolina Mejía sobre sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028 han generado reacciones encontradas entre ciudadanos y simpatizantes políticos. La alcaldesa del Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó claro durante un acto en Santiago que buscará la candidatura presidencial de su organización.

“Yo estoy preparada. Estoy preparada para seguir trabajando por nuestro país… preparada para asumir el mayor reto político de mi vida”, expresó ante dirigentes y militantes perremeístas. Acto seguido, afirmó: “¡Y seré presidenta de la República en el dos mil veintiocho!”, una declaración que reavivó el debate sobre los tiempos de la actividad proselitista en el país.

A raíz de estas afirmaciones, Acento preguntó a sus lectores: ¿Considera usted oportuno que Carolina Mejía inicie su campaña presidencial por el PRM en el año 2026?

Los resultados reflejan una percepción mayoritariamente negativa. En el portal Acento.com.do, el 70.09 % de los participantes respondió que no considera oportuno el inicio de una campaña presidencial en este momento, mientras que el 27.1 % opinó que sí.

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La tendencia fue aún más marcada en la red social X, donde el 90.9 % de los votantes rechazó la idea, frente a apenas un 9.1 % que la respaldó.

1 de 2 | Aunque algunos usuarios respaldan sus aspiraciones dentro del PRM, predominan las opiniones que reclaman mayor atención a la gestión pública y rechazan las campañas adelantadas. 2 de 2 | La mayoría de los lectores de Acento considera inoportuno que Carolina Mejía inicie desde ahora una campaña presidencial de cara a las elecciones de 2028, según los resultados de una encuesta realizada en el portal y redes sociales.

Entre los comentarios de Instagram predominó la crítica.

El usuario El Incomprensible sostuvo que “esa está perdiendo su tiempo y su dinero”, mientras que Santiago Mejía consideró que la alcaldesa debería concentrarse en su gestión municipal: “Que se vaya a trabajar para la alcaldía que para eso fue que la eligieron”.

Ariel D.P.R interpretó el anuncio como una estrategia para adelantarse a otros aspirantes dentro del oficialismo, al afirmar que “está desesperada” y que busca sacar ventaja ante la ausencia de movimientos visibles de David Collado.

Roberto Díaz, por su parte, manifestó su rechazo a las campañas adelantadas de cualquier partido político y pidió que la clase política se concentre en gobernar.

No obstante, también hubo voces favorables. El usuario Espinal 6862 justificó el inicio temprano de la promoción política argumentando que “la oposición siempre está en campaña”.

En Facebook, varios participantes defendieron las aspiraciones de la dirigente oficialista. Fidel Martínez afirmó que Carolina Mejía tiene la responsabilidad de “rescatar la esperanza de las bases sociales más desposeídas del país” y valoró su cercanía con la gente.

Miguel Camacho consideró legítimo que continúe desarrollando su carrera política y reuniéndose con la militancia del PRM, al tiempo que la definió como la próxima presidenta de la República para 2028.

Aris Palmero incluso opinó que la alcaldesa comenzó tarde su proyecto presidencial, al comparar su situación con la de otros dirigentes que iniciaron recorridos políticos años antes.

Todavía falta un año

Los resultados de la encuesta evidencian que, aunque existe un sector que respalda la proyección presidencial de Carolina Mejía, la mayoría de los lectores de Acento considera prematuro que una figura política inicie una campaña para las elecciones de 2028.

El anuncio de Mejía se produce en un contexto donde el calendario oficial de la Junta Central Electoral (JCE) establece el 4 de julio de 2027 como la fecha de inicio de la precampaña electoral.

A partir de esa fecha, los aspirantes podrán declararse oficialmente como precandidatos a cargos electivos, por lo que el pronunciamiento de Mejía anticipa el inicio de una etapa de posicionamiento interno en el PRM.

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