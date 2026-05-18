Carolina Mejía, la mujer que quiere ser la primera presidenta de República Dominicana, ¿quién es?

El escenario político dominicano con miras al 2028 sumó su primera definición de peso. El pasado domingo 17 de mayo, durante un encuentro con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Barahona, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció de manera directa su intención de buscar la nominación presidencial de su organización: "Seré la candidata presidencial del PRM y en 2028 seré la presidenta de nuestro país".

Días antes, en La Romana, Mejía ya había adelantado el eje central de la narrativa con la que busca diferenciarse en el tablero electoral, al afirmar ante la militancia de la región Este que la ausencia histórica de una mujer al frente del Poder Ejecutivo "está por cambiar". Con la presentación de una estructura inicial de apoyo que incluye a legisladores, alcaldes y regidores de diversas provincias, la funcionaria formalizó sus intenciones. Ante este nuevo panorama, surge la pregunta sobre su trayectoria, sus capacidades ejecutivas y los retos que enfrenta en su organización política.

Orígenes y formación de una carrera política

Carolina Mejía nació en Santiago de los Caballeros el 28 de marzo de 1969 y creció en un entorno estrechamente vinculado al poder y a la actividad partidaria. Es hija de Hipólito Mejía, expresidente de la República (2000-2004) y uno de los líderes históricos del perremeísmo, un factor que le otorgó a Carolina un conocimiento temprano de la dinámica política nacional.

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Es graduada en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con formación complementaria en diplomacia y mercados financieros. Antes de asumir cargos de elección popular, se desempeñó en el sector empresarial privado y ocupó funciones técnicas en la administración pública durante el gobierno de su padre, coordinando acuerdos comerciales y de cooperación internacional.

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Carolina Mejía en su graduación de licenciatura en Economía.

Su proyección política de primera línea inició en las elecciones de 2016, cuando fue seleccionada como compañera de boleta de Luis Abinader en la candidatura a la vicepresidencia de la República por el entonces naciente PRM. En 2018, consolidó su liderazgo interno al ser electa Secretaria General de su partido, posición que ocupa durante ocho años y que le permitió articular las bases organizativas que llevaron a la organización al poder en 2020 y su posterior ratificación en 2024.

Su gestión en el Distrito Nacional

En el año 2020, Mejía asumió la alcaldía del Distrito Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la capital dominicana en 500 años de historia. En febrero de 2024, obtuvo la reelección en el cargo con un amplio margen de votación, lo que consolidó a la demarcación como un bastión electoral para el partido de gobierno.

Balance de su administración

Su gestión al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) ha priorizado un programa de recuperación de espacios públicos, logrando el remozamiento de más de un centenar de parques urbanos, la intervención de la Plaza de la Bandera y la readecuación del Paseo Marítimo del Malecón. Asimismo, los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) han validado de manera constante su desempeño en materia de transparencia presupuestaria y eficiencia administrativa.

Desafíos urbanos pendientes

En contraposición, su administración enfrenta demandas estructurales críticas. El drenaje pluvial permanece como la principal vulnerabilidad de la capital, evidenciado en las graves inundaciones urbanas registradas en momentos de fuertes lluvias. Aunque resolver esta problemática requiere presupuestos que exceden las capacidades exclusivas del cabildo, representa un recurrente foco de presión social.

Adicionalmente, persisten desafíos en el ordenamiento del tránsito vehicular, la saturación del espacio público y la optimización de los servicios de recogida de desechos sólidos en los sectores vulnerables de la periferia.

El dilema operativo: ¿podrá llevar el rol de precandidata y la alcaldía?

La viabilidad inmediata del proyecto presidencial de Carolina Mejía dependerá de su capacidad para administrar el factor tiempo y la presión institucional. La legislación electoral dominicana no obliga a las autoridades municipales electas a renunciar a sus cargos para optar por una nominación interna, lo que le permite legalmente ejercer ambos roles de manera simultánea. Sin embargo, el desafío político y operativo es complejo.

La administración de la capital demanda atención ejecutiva de tiempo completo debido a su alta densidad institucional, económica y de servicios básicos. Por otro lado, una precandidatura presidencial exige recorridos constantes por las 31 provincias restantes del país para ganar el voto de las bases de su partido.

Este escenario someterá a un estricto escrutinio público y de la oposición la frontera entre el uso de los recursos municipales y las actividades de promoción proselitista. Para que el doble rol sea sostenible, la funcionaria requerirá delegar la operatividad diaria en su equipo técnico y mantener la eficiencia de los servicios en la capital; de lo contrario, cualquier crisis urbana local impactará de forma negativa y directa en sus aspiraciones de alcance nacional.

El perfil humano: madre y abuela

En su estrategia de comunicación digital y de cercanía con el electorado, Mejía comparte habitualmente aspectos de su vida personal. Casada con Juan Garrigó, es madre de dos hijos y una hija, y ya ha ingresado a la etapa de ser abuela, facetas que difunde con frecuencia en los medios digitales.

Este componente familiar es integrado en su discurso público para conectar con el electorado femenino, vinculando las responsabilidades de la vida hogareña y del cuidado familiar con la capacidad de gerencia en el Estado, un nicho demográfico clave en los procesos electorales actuales.

El camino interno hacia la nominación presidencial

La decisión de manifestar sus aspiraciones de manera anticipada busca posicionar a Mejía en la delantera de un proceso que se proyecta altamente competitivo. Ante la imposibilidad constitucional de una nueva postulación del presidente Luis Abinader, el PRM se encamina a su primer proceso de relevo desde el poder.

Dentro de la organización oficialista convergen otros liderazgos con mucho peso que aspiran a la misma candidatura, entre ellos la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Turismo David Collado. La estrategia de Carolina Mejía se fundamenta en capitalizar el control de las estructuras partidarias que dirigió durante casi una década, y apelar al factor histórico de la alternancia de género como el principal argumento para unificar al partido y competir frente a la oposición en 2028.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más