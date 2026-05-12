La más reciente encuesta nacional de Gallup República Dominicana sitúa al ministro de Turismo, David Collado, al frente de las preferencias entre los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a una eventual candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

De acuerdo con el estudio, Collado obtiene un 61.8 % de respaldo entre los simpatizantes perremeístas consultados sobre por quién votarían para presidente dentro de esa organización política. En segundo lugar aparece la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con 21.1 %.

Más atrás figuran la vicepresidenta Raquel Peña con 2.5 %; el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, con 1.3 %; mientras que Guido Gómez Mazara y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón registran 1 % cada uno. También fueron mencionados Wellington Arnaud con 0.8 %, Jean Luis Rodríguez y Andrés Cueto, ambos con 0.3 %. Un 9.7 % respondió que no votaría por ninguno.

Resultados encuesta intención del voto presidenciables dentro del PRM.

La encuesta también evaluó la simpatía partidaria a nivel nacional, donde el PRM obtuvo 30.4 %, colocándose por encima de las demás organizaciones políticas medidas en el estudio.

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Los resultados reflejan el escenario actual de preferencias dentro del oficialismo, en momentos en que distintas figuras comienzan a ser mencionadas como posibles aspirantes presidenciales para el próximo proceso electoral.

El estudio fue realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, mediante 1,200 entrevistas presenciales a nivel nacional. Según la ficha técnica, la encuesta tiene un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza de 95 %.

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Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más