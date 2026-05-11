Turismo y educación figuran como las áreas mejor valoradas del Gobierno, según encuesta Gallup 2026

Los sectores de turismo y educación se consolidan como las áreas de gestión gubernamental mejor valoradas por la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup 2026, que otorga un 73.4 % de aprobación al desarrollo y promoción del turismo y un 67.9 % a las políticas educativas impulsadas por el Gobierno dominicano.

La encuesta Gallup República Dominicana fue realizada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, mediante 1,200 entrevistas presenciales a nivel nacional.

El estudio posee un nivel de confianza de 95 %, tomando como universo a la población dominicana mayor de 18 años residente en hogares unifamiliares.

La medición también refleja que el presidente Luis Abinader mantiene una valoración positiva de 51.7 %, en un contexto internacional marcado por desafíos económicos, inflación global y presiones sobre los servicios públicos en gran parte de la región.

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Dentro de ese escenario, turismo y educación aparecen como dos de las áreas que concentran mayores niveles de respaldo ciudadano, consolidándose como pilares importantes de la gestión gubernamental y de la visión de desarrollo impulsada por el Gobierno.

Educación: transformación y modernización

En el caso del sector educativo, la valoración positiva coincide con una agenda de transformación y modernización del sistema encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, enfocada en fortalecer la calidad de la enseñanza, ampliar oportunidades y avanzar hacia una educación más conectada con el desarrollo nacional y las demandas del futuro.

Luis Miguel De Champs, ministro de Educación.

Las acciones impulsadas desde el Ministerio de Educación han incluido el fortalecimiento de la educación técnico-profesional vinculada a la empleabilidad, la ampliación de la modalidad en artes, la educación digital y una gestión orientada al diálogo, el consenso y la cercanía con las comunidades educativas.

La integración de la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo a partir del actual año escolar ha sido uno de los avances impulsados desde la cartera educativa, fortalecido además con iniciativas como “Ciudadanos al 100” y el voluntariado “Agentes al 100”, orientados a promover valores, participación y compromiso ciudadano entre los estudiantes.

Turismo mantiene el mayor nivel de aprobación

En paralelo, el turismo continúa posicionándose como el sector de mayor aprobación ciudadana, asociado al crecimiento sostenido de visitantes, la expansión de inversiones y el fortalecimiento del posicionamiento internacional de la República Dominicana como destino.

Las políticas impulsadas desde el Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, han estado marcadas por una estrategia activa de promoción internacional, atracción de inversiones y fortalecimiento de la conectividad aérea, consolidando al turismo como uno de los principales motores económicos del país.

David Collado, minisrto de Turismo.

La agenda turística también ha incorporado esfuerzos orientados a la diversificación de destinos, el fortalecimiento de la marca país y la expansión de proyectos vinculados al turismo sostenible y al desarrollo regional.

Los resultados reflejan una percepción positiva sobre la dirección y las prioridades que actualmente marcan ambas áreas dentro de la gestión gubernamental.

Tanto turismo como educación han sido identificados por el presidente Luis Abinader como sectores prioritarios dentro de su administración, vinculados directamente a la generación de oportunidades, el desarrollo humano y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más