Edesur Dominicana informó que este lunes será suspendido temporalmente el servicio eléctrico en varios sectores del municipio de Pedro Brand y zonas cercanas, debido a trabajos de repotenciación en la subestación eléctrica Ciudad Satélite.

La empresa explicó que las labores se realizarán en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, período en el que será instalado un nuevo transformador de mayor capacidad para fortalecer y eficientizar el suministro energético en beneficio de más de 32,000 usuarios.

Entre las comunidades que quedarán sin servicio eléctrico de manera provisional figuran Pedro Brand, el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, Eduardo Brito, Flor de Loto, Las Mercedes, La Unión y Los Corozos.

También se verán afectadas temporalmente las zonas de Ciudad Satélite, Parque del Sol, Villa Linda, Marien, parte de La Guáyiga y el INVI de Hato Nuevo.

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Edesur agradeció la comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionar estos trabajos.

La distribuidora indicó que las acciones forman parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio eléctrico y responder a la demanda energética actual y futura de la zona.

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