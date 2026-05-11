La madre del adolescente de 14 años que cumple prisión preventiva por la muerte del niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10 años, defendió públicamente a su hijo y aseguró que el hecho ocurrió accidentalmente mientras ambos menores jugaban con piedras.

En una entrevista difundida en redes sociales, la mujer relató la versión que el adolescente le habría dado tras ser detenido por las autoridades.

“Él me dijo: ‘Mami, yo en realidad no lo quería matar. Eso fue una piedra… estábamos jugando con una piedra, yo no le tiré a na’. Él me tiró una piedra, se mandó y yo le tiré otra, pero yo nunca pensé que la piedra le iba a dar’”, expresó la mujer, citando las palabras de su hijo.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Raudiel fue encontrado el jueves 8 de mayo en el arroyo de Reja, en el sector Hato Damas, provincia San Cristóbal. El niño había sido reportado como desaparecido por su madre el día anterior, lo que activó labores de búsqueda por parte de familiares, comunitarios y agentes policiales.

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De acuerdo con la Policía Nacional, el cuerpo fue hallado en estado de descomposición. Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la Policía Científica realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron varias prendas de vestir pertenecientes al menor como parte de la investigación.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Cómo llegaron al lugar

La madre del adolescente narró que agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) acudieron a su vivienda y posteriormente se trasladaron junto al menor hacia la zona conocida como Los Montones, donde supuestamente había visto a Raudiel por última vez.

Según explicó, fue el propio adolescente quien fue indicando el camino hasta llegar a la cañada donde finalmente fue hallado el cuerpo. La mujer describió que el niño estaba “boca abajo” y con “un bóxer negro”.

También llamó la atención sobre el comportamiento de su hijo durante el recorrido.

“Él no estuvo asustado en ningún momento, él se quedaba normal”, declaró.

La versión del padrastro de la víctima

La versión ofrecida por la madre del adolescente contrasta con el testimonio de Pedro Luis de los Santos, padrastro de Raudiel, quien aseguró haber sospechado del joven desde el inicio debido a contradicciones en sus declaraciones.

De los Santos explicó que, al preguntarle dónde había visto por última vez al niño, el adolescente ofreció distintas versiones.

“Le pregunté dónde fue la última vez que lo vio y me daba versiones diferentes”, relató. Según dijo, primero afirmó haber dejado al menor cerca de una cancha escolar y luego cambió su relato señalando la entrada de Los Montones.

Investigación bajo jurisdicción especializada

La identidad del adolescente detenido se mantiene bajo reserva, conforme a lo establecido por la legislación dominicana sobre protección de menores. El caso involucra a dos menores de edad, uno fallecido y otro imputado, y es procesado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes contemplado en la Ley 136-03.

Ese marco legal establece que los menores en conflicto con la ley sean procesados en tribunales especializados y que las medidas impuestas tengan un carácter educativo y de reinserción, distinto al sistema penal ordinario para adultos.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más