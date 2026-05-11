La Fundación Ayudar Me Da Vida celebró la ceremonia de premiación de la Octava Edición del Concurso Internacional Canguro Matemático, en la cual participaron más de 5,500 estudiantes de centros educativos públicos y privados de 13 provincias del país, consolidando una vez más su impacto en la promoción del aprendizaje y el interés por las matemáticas entre la juventud dominicana.

“Canguro Matemático” es un concurso que integra diversión y juegos con el objetivo de que los estudiantes pierdan el miedo a las matemáticas.

El prestigioso concurso, que presta especial atención a estudiantes que sienten temor hacia esta materia, es organizado por Kangourou sans Frontières, institución creada en Francia hace más de 32 años y que actualmente desarrolla la competencia en más de 120 países, con una participación mundial de más de 6 millones de estudiantes cada año.

En la República Dominicana, la competencia ha registrado un crecimiento sostenido, impactando a más de 32,000 estudiantes desde 2018.

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Más de 42 centros educativos públicos y privados participaron en esta edición, con la posibilidad de competir desde sus propios centros educativos o hacerlo a nivel nacional junto a otras instituciones.

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Destacan importancia de fortalecer enseñanza de matemáticas

Durante el acto, el representante del Ministerio de Educación expresó:

“Reiteramos nuestro apoyo en esta edición del concurso Canguro Matemático pues es una oportunidad para que los estudiantes se motiven en su aprendizaje de matemáticas a través de desafíos y de modo divertido. Esta es una competencia priorizada; tenemos el objetivo de fortalecer su enseñanza en todos los niveles educativos. Agradecemos a la fundación por el aporte en esta línea”.

Por su parte, Cony Taveras, directora comercial de Ágora Mall, resaltó:

“Desde Ágora, reafirmamos nuestra convicción de apoyar iniciativas que contribuyen a la formación académica y personal de las nuevas generaciones. Esta Octava Competencia Internacional Canguro Matemático, más que un evento, representa una oportunidad de fortalecer nuestro vínculo con la educación y con las instituciones que la hacen posible, promoviendo así la cultura, la innovación y el conocimiento”.

Mientras, Juliani Soto, coordinadora de la Academia Cisco del INTEC, expresó:

“Desde su fundación en 2002, la Academia Cisco del INTEC ha consolidado su misión de empoderar a las personas con oportunidades profesionales a través de una educación técnica de clase mundial. La institución se dedica a cerrar la brecha digital en el país, formando especialistas en áreas críticas como redes, ciberseguridad, IoT y programación. Reiteramos nuestro apoyo a la Fundación Ayudar Me Da Vida y su programa Canguro Matemático porque fomenta la educación de calidad en nuestro país”.

Fundación resalta impacto del concurso

La presidenta de la Fundación Ayudar Me Da Vida destacó que el Concurso Internacional Canguro Matemático representa mucho más que una premiación académica, al convertirse en una experiencia transformadora que impulsa la confianza, el pensamiento lógico y el interés por las matemáticas en los estudiantes.

Señaló que esta iniciativa promueve la inclusión y demuestra que cada niño y joven tiene la capacidad de enfrentar desafíos, descubrir su potencial y fortalecer su autoestima académica a través del aprendizaje.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la fundación con una educación que inspire, motive y prepare a las nuevas generaciones para construir un mejor futuro, resaltando que “el verdadero premio es lo aprendido, lo vivido y la confianza que cada estudiante adquiere en sí mismo”.

“Invitamos a todos los centros del país a unirse en contra del miedo a las matemáticas”, expresó el director ejecutivo de la fundación, Ing. Horacio De Windt (Señor H), al hacer un llamado a la población.

Estudiantes galardonados

3ro de primaria

1er lugar: José Ignacio López

José Ignacio López 2do lugar: Aurora Isabel Ramírez Sánchez

Aurora Isabel Ramírez Sánchez 3er lugar: Diego Alonso Cabrera Crisóstomo

4to de primaria

1er lugar: Jonathan Irizarry

Jonathan Irizarry 2do lugar: Sara Valentina Nina Báez

Sara Valentina Nina Báez 3er lugar: Nikita Tserkovnyl

5to de primaria

1er lugar: David Jiro Egli Chong

David Jiro Egli Chong 2do lugar: Rodrigo Santana Simó

Rodrigo Santana Simó 3er lugar: Luis Manuel Ureña Moya

6to de primaria

1er lugar: Samuel David Lamarche González

Samuel David Lamarche González 2do lugar: Nashla Morrison Polanco

Nashla Morrison Polanco 3er lugar: Miranda Nicole Tillero Rojas

1ro de secundaria

1er lugar: Lorena Alejandra Bryson Ascanio

Lorena Alejandra Bryson Ascanio 2do lugar: Sophia Isabella Pérez

Sophia Isabella Pérez 3er lugar: Francis Zahir Carías Meléndez

2do de secundaria

1er lugar: Pablo Cardona

Pablo Cardona 2do lugar: Ian Darío Cruz Jiménez

Ian Darío Cruz Jiménez 3er lugar: Braulio Bernaldez Fernández

3ro de secundaria

1er lugar: Paola Rodríguez Pérez

Paola Rodríguez Pérez 2do lugar: Camila Isabella Reynoso Mieses

Camila Isabella Reynoso Mieses 3er lugar: Eduardo José Méndez Vásquez

4to de secundaria

1er lugar: Marcelo Javier Alvarado Morel

Marcelo Javier Alvarado Morel 2do lugar: Paula Mascarell Albornoz

Paula Mascarell Albornoz 3er lugar: Yafet Turbides Santos

5to de secundaria

1er lugar: Timur Absalyamov Baryshnikova

Timur Absalyamov Baryshnikova 2do lugar: Robert Espaillat Fiallo

Robert Espaillat Fiallo 3er lugar: Unai Zabaleta

6to de secundaria

1er lugar: Sebastian Peguero Rosario

Sebastian Peguero Rosario 2do lugar: José Armando Pezzotti Arias

José Armando Pezzotti Arias 3er lugar: María Elena Toribio Peña

Patrocinadores y apoyo institucional

La fundación agradeció especialmente a los patrocinadores del evento: INTEC, Banco Popular, Ministerio de Educación, Ágora Mall, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Plan LEA del Listín Diario, Arroz Pimco, Sogese, Alterna Academy, Genius Print Graphic, Café Santo Domingo, Injaus, Maped, Duetto, Aviva, Marthnu, Voluntariado RD, El Gordo te da de Comer, Clúster América Foundation y Brownielandia.

Durante el evento se destacó la importancia de que padres, madres, empresas y maestros se unan a esta iniciativa y busquen más información en www.cangurord.org y en las redes sociales @ayudarmedavida.

Sobre la Fundación

La Fundación Ayudar Me Da Vida, entidad pionera en traer este concurso a la República Dominicana, es una institución sin fines de lucro cuya misión es empoderar a niños y niñas del país, reforzando su autoconfianza y reduciendo el miedo a las matemáticas.

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