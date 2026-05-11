El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), ejecutó operativos en las provincias de San Juan de la Maguana y San Cristóbal, que resultaron en el decomiso de combustibles y mercancías ilegales valoradas en aproximadamente RD$2 millones.

Estación clandestina desmantelada en Sabaneta

En el distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana, agentes del CECCOM, junto al magistrado Adolfo Féliz Pérez, allanaron una estación clandestina de expendio de combustibles que operaba de forma encubierta.

Durante la intervención, las autoridades incautaron dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno, además de un dispensador con mangueras y pistolas, todo oculto bajo un techado para evitar su detección.

El decomiso —que incluyó equipos y combustibles— fue estimado en RD$1,136,150. Las evidencias fueron trasladadas bajo custodia militar a la sede central del CECCOM, donde quedaron a disposición del Departamento de Custodia Legal para los fines de ley.

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Casi 5,000 productos irregulares en San Cristóbal

De manera simultánea, en la provincia San Cristóbal, el CECCOM intervino el establecimiento comercial "Randy Comercial" en un operativo conjunto con técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

En total, se decomisaron 4,956 productos irregulares, entre ellos:

1,347 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas , valoradas en aproximadamente RD$500,000.

, valoradas en aproximadamente 3,609 productos comestibles —parte vencidos, otros contaminados y varios con contenido adulterado—, distribuidos en 52 sacos y valorados en aproximadamente RD$300,000.

Violaciones a la ley y compromiso del Estado

Las autoridades señalaron que los hallazgos evidencian violaciones a la Ley núm. 17-19, sobre la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados, y a la Ley núm. 42-01, General de Salud.

"Estas acciones reafirman el compromiso del Estado dominicano de perseguir dichas prácticas para proteger a los consumidores y al comercio lícito", indicó la entidad en un comunicado.

Otras incautaciones recientes

En marzo pasado, el MICM y la Dirección de Inteligencia del CECCOM realizaron operativos en colmados y comercios previamente identificados como puntos vulnerables. El resultado: más de 2,300,000 artículos fraudulentos retirados de circulación, 189 comercios inspeccionados, 19 allanamientos ejecutados y 15 personas detenidas.

Durante el año 2025, el CECCOM incautó e incineró 375,231 productos ilícitos. En el período enero–marzo de 2026, las cifras acumuladas registran:

8,237,178 unidades de cigarrillos

de cigarrillos 39,089 unidades de medicamentos

de medicamentos 29,488 unidades de estimulantes sexuales

de estimulantes sexuales 43,561 botellas de alcohol

de alcohol 8,503 litros de clerén adulterado

La entidad destacó además que, en los últimos cinco años, la República Dominicana ha logrado reducir a cero las muertes por consumo de alcohol adulterado, un resultado que atribuye al trabajo sostenido de fiscalización y control.